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Кокорина и Мамаева перевели из "карантинных" камер СИЗО в обычные

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий сообщил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев переведены из карантинных камер СИЗО "Бутырка" в обычные. Игроки будут находиться в маломестных камерах вместимостью до четырех человек.

"Футболисты переведены сегодня из "карантинных" камер СИЗО "Бутырка" в обычные. Они размещены в камерах вместе со своими соседями по карантинному отделению.

Это рядовые граждане, привлеченные к уголовной ответственности за совершение нетяжких, ненасильственных преступлений, и за время нахождения в карантине у них не возникало конфликтов", - приводит слова Пятницкого ТАСС.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 09:10
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#1  Александр Ковалёв   (Сегодня, 09:42)
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Вечер в хату господа... smile
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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