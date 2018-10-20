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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Виктор Васин: в течение месяца начну тренироваться в общей группе
Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал, как проходит его восстановление после травмы. В феврале Васин перенес операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого коленного сустава.
"Чувствую себя хорошо, уже начал тренироваться на поле. Восстановление идет по плану. В течение месяца, где-то к середине ноября, начну тренироваться в общей группе", - цитирует Васина Sport24.
"Чувствую себя хорошо, уже начал тренироваться на поле. Восстановление идет по плану. В течение месяца, где-то к середине ноября, начну тренироваться в общей группе", - цитирует Васина Sport24.
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