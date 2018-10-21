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Отец Черышева сообщил, что у сына нет серьезной травмы

Главный тренер "Нижнего Новгорода", отец полузащитника "Валенсии" и сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал степень серьезности травмы сына.

Черышев-младший был заменен в матче чемпионата Испании из-за ушиба, который он получил в игре национальной команды.

"Это просто ушиб, который произошел во время столкновения с Артемом Дзюбой в матче сборной. Там была просто небольшая опухоль, сделали резонансную томографию — ничего страшного не оказалось. Просто повреждение мешало бегать и играть на 100 процентов. Чтобы не мешаться на поле, он попросил замену, но в целом все в порядке", - цитирует Черышева-старшего ТАСС.
Теги: Черышев Валенсия
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