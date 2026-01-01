Аленичев назвал главное событие года в российском футболе

"Главное событие в российском футболе в 2025 году - это первое чемпионство в истории "Краснодара", - передает слова Аленичева "Чемпионат".
По итогам сезона 2024/2025 "Краснодар" финишировал на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые в своей истории завоевал звание чемпиона страны. Подопечные Мурада Мусаева на одно очко опередили в чемпионской гонке "Зенит", выигрывавший золотые медали чемпионата России на протяжении последних шести лет подряд.
Фото: РПЛ