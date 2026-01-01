Аленичев назвал главное событие года в российском футболе

Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев поделился мнением о главном событии в российском футболе по итогам года.
Фото: РПЛ
"Главное событие в российском футболе в 2025 году - это первое чемпионство в истории "Краснодара", - передает слова Аленичева "Чемпионат".

По итогам сезона 2024/2025 "Краснодар" финишировал на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые в своей истории завоевал звание чемпиона страны. Подопечные Мурада Мусаева на одно очко опередили в чемпионской гонке "Зенит", выигрывавший золотые медали чемпионата России на протяжении последних шести лет подряд.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится