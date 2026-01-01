"Спартак" отличается от других клубов нелогичными решениями". Кирьяков - о Карседо

"Только время покажет. Но честно говоря, мало верится. У нас чемпионат достаточно специфический, не каждый специалист может здесь работать. А представитель кипрского чемпионата — возникает много вопросов, даже несмотря на успешное выступление в Лиге чемпионов. "Спартак", как и "Динамо", отличается от других клубов нелогичными решениями", - цитирует Кирьякова "РБ Спорт".
Напомним, что в ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года, по итогам прошлого сезона команда под его руководством заняла четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
Сообщалось, что красно-белые могут назначить Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист входил в тренерский штаб Унаи Эмери, а на данный момент возглавляет кипрский "Пафос".
Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о возможном назначении Хуана Карлоса Карседо в московский "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES