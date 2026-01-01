"Если это исправим, можем выстрелить". В "Ростове" рассказали, чего не хватало в прошлом году

"Я смотрю с оптимизмом в будущий год, это сто процентов. Идут положительные процессы в финансовой составляющей клуба. В спортивной [части] у нас все хорошо. В команде домашняя семейная атмосфера. Ребята у нас профессионалы своего дела. В прошлом году немного не хватало стабильности. Если это исправим, то можем выстрелить", - цитирует Гончарова "Матч ТВ".
В первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Ростов" набрал 21 очков в 18 матчах и ушел на зимнюю паузу, находясь на одиннадцатом месте в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей за право остаться в высшем дивизионе ростовскую команду отделяет шесть баллов. Весеннюю часть чемпионата желто-синие начнут 28 февраля гостевой игрой против "Краснодара".
Напомним, в прошлом сезоне "Ростов" добрался до Суперфинала Кубка России, в котором уступил по итогам серии пенальти столичному ЦСКА.
