Писарев ответил, в чем главная сила "Краснодара"

Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, в чем заключается сила "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"После чемпионства очень сильно выросли ментально. Состав у них очень хороший и, главное, стабильный. Их старт можно угадать с точностью до одного футболиста. Это чуть ли не единственный топ-клуб, где такое возможно", - сказал Писарев.

"Краснодар" - является действующим чемпионом России. После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и находится на первом месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу краснодарцы ушли, опережая "Зенит", идущий вторым, на одно очко.

Вторую часть чемпионата "быки" начнут 28 февраля домашней игрой с "Ростовом" в рамках 19-го тура.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится