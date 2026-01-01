"После чемпионства очень сильно выросли ментально. Состав у них очень хороший и, главное, стабильный. Их старт можно угадать с точностью до одного футболиста. Это чуть ли не единственный топ-клуб, где такое возможно", - сказал Писарев.
"Краснодар" - является действующим чемпионом России. После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 команда Мурада Мусаева набрала 40 очков и находится на первом месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу краснодарцы ушли, опережая "Зенит", идущий вторым, на одно очко.
Вторую часть чемпионата "быки" начнут 28 февраля домашней игрой с "Ростовом" в рамках 19-го тура.
Источник: "Чемпионат"
Писарев ответил, в чем главная сила "Краснодара"
Тренер сборной России Николай Писарев рассказал, в чем заключается сила "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"