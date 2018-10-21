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Антон Шунин: Кокорина и Мамаева нужно судить по закону как людей, а не как футболистов

Голкипер "Динамо" Антон Шунин после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 11-го тура РПЛ поделился мнением о скандальной ситуации вокруг нападающего питерцев Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

"Что касается моего отношения к ситуации, то я уже говорил об этом. На эту тему многие высказывались. Есть закон, по которому нужно судить, — и точка. Не более и не менее. Их нужно судить как людей, а не как футболистов, спортсменов. По закону", - цитирует Шунина "Чемпионат.сом".
Теги: Шунин Кокорин Мамаев
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