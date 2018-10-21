Роман Еременко: не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас

Полузащитник московского "Спартака" Роман Ерёменко поделился комментариями после поражения команды от тульского "Арсенала" (2:3).- Я готов был провести на поле 90 минут. Переживал за результат и хотел, чтобы мы выиграли, но не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас. В раздевалке все были расстроены.В ситуации со вторым голом, нужно пересмотреть повтор, получился очень неожиданным. Уже ничего не изменить, счёт на табло. В эпизоде с первым забитым мячом "Спартака" я выполнил навес, когда Луис Адриано и Зе Луиш на поле, то навесы – это святое.