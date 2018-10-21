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Роман Еременко: не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас

Полузащитник московского "Спартака" Роман Ерёменко поделился комментариями после поражения команды от тульского "Арсенала" (2:3).

- Я готов был провести на поле 90 минут. Переживал за результат и хотел, чтобы мы выиграли, но не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас. В раздевалке все были расстроены.

В ситуации со вторым голом, нужно пересмотреть повтор, получился очень неожиданным. Уже ничего не изменить, счёт на табло. В эпизоде с первым забитым мячом "Спартака" я выполнил навес, когда Луис Адриано и Зе Луиш на поле, то навесы – это святое.

Rusfootball.info
Теги: Еременко Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 19:46
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5
(1)
#5  Quincy   (Сегодня, 19:54)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Ерема понравился сегодня,классный пас на Адриано сделал,умный игрок,форму наберет будет в порядке
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 19:50)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ты знал куда шел. Выбрал деньги.Теперь не огорчайся. А мог же играть сейчас в ЛЧ и в клубе, где не творится "куй знает что".
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  makcnmka   (Сегодня, 19:48)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Точные навесы это святое!!!! а не навесы ради навесов от Навесова...
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#2  Egorysche   (Сегодня, 19:48)
  • +3
  •  (5)
online

привыкай, ты в спартаке же)))
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 19:48)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Иуда и уебан, хохлофинский наркоман
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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