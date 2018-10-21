Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:50
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов
18:11
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (6)
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (6)
17:07
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
16:51
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Роман Еременко: не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас
Полузащитник московского "Спартака" Роман Ерёменко поделился комментариями после поражения команды от тульского "Арсенала" (2:3).
- Я готов был провести на поле 90 минут. Переживал за результат и хотел, чтобы мы выиграли, но не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас. В раздевалке все были расстроены.
В ситуации со вторым голом, нужно пересмотреть повтор, получился очень неожиданным. Уже ничего не изменить, счёт на табло. В эпизоде с первым забитым мячом "Спартака" я выполнил навес, когда Луис Адриано и Зе Луиш на поле, то навесы – это святое.
Rusfootball.info
- Я готов был провести на поле 90 минут. Переживал за результат и хотел, чтобы мы выиграли, но не думал после первого тайма, что все так обернётся для нас. В раздевалке все были расстроены.
В ситуации со вторым голом, нужно пересмотреть повтор, получился очень неожиданным. Уже ничего не изменить, счёт на табло. В эпизоде с первым забитым мячом "Спартака" я выполнил навес, когда Луис Адриано и Зе Луиш на поле, то навесы – это святое.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.