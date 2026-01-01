"Главная проблема российского футбола? Судейство. У этого грешного дракона две головы: они сами не очень честные ребята, плюс для них всё время меняются правила.
Второе – большое количество некомпетентных и вороватых людей, которые принимают решения или влияют на это. Люди плохо разбираются в футболе и лезут в управление. К вопросу о воровстве: некоторые трансферы на голову не наденешь", - цитирует Червиченко Metaratings.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 московское "Торпедо" заняло второе место в турнирной таблице Первой Лиги и напрямую вышло в РПЛ. Команду исключили из числа участников чемпионата России - сообщалось, что руководители клуба предпринимали попытки противоправного влияния на результаты матчей. Несколько футбольных арбитров подозреваются в получении взятки.
Червиченко назвал главную проблему российского футбола
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал главную проблему российского футбола.
Фото: телеграм-канал "ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ"