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Хабиб Нурмагомедов: классный матч - приду на "Спартак" еще!

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 11-го тура РПЛ "Спартак" – "Арсенал" (2:3), прокомментировал результат этой встречи.

"Классный матч. "Арсенал" сегодня очень удивил - никто не ожидал их победы.

Еще приду на "Спартак". Я сегодня уже в третий раз в сезоне на этом стадионе", – сказал Нурмагомедов.

Sport24
Теги: Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 21:08
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2
(4)
#2  Quincy   (Сегодня, 21:30)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
В черный список его Федун
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 21:29)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
[quoteЯ сегодня уже в третий раз в сезоне на этом стадионе", – сказал Нурмагомедов.
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Это во всех проигранных Спартаком матчах? Может на Анжи лучше походишь, они тоже с тобой сливают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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