Хабиб Нурмагомедов: классный матч - приду на "Спартак" еще!

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 11-го тура РПЛ "Спартак" – "Арсенал" (2:3), прокомментировал результат этой встречи."Классный матч. "Арсенал" сегодня очень удивил - никто не ожидал их победы.Еще приду на "Спартак". Я сегодня уже в третий раз в сезоне на этом стадионе", – сказал Нурмагомедов.