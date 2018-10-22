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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Юран: "Спартак" должен возглавить отечественный тренер, достаточно уже иностранцев повидали
Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Сергей Юран в интервью Rusfootball.info прокомментировал отставку главного тренера красно-белых Массимо Карреры.
- Что думаете об отставке Карреры?
- Я то не руководитель, что я могу сказать? Тренер отвечает за результат. Если нет результата, то, конечно, будут приниматься действия руководством, особенно в таком клубе как "Спартак". Это нормальное явление, потому что это "Спартак", и можно взять и бюджет, и зарплаты. Понятно, что никому из руководителей не понравится, что команда проигрывает "Арсеналу", при всем уважении к тульскому клубу. Это была последняя капля для руководства. Это назревало уже, вопрос времени был. Было видно, что что-то внутри команды. В клубе те же игроки, что и тогда, когда "Спартак" становился чемпионом, но Промес ушел. В чем причина неудач? На мой взгляд, причина внутри команды. Если бы игроки бились так, как в чемпионском сезоне, когда на одном языке разговаривали... А сейчас мы наблюдаем какое-то безволие.
- А в чем причина? Каррера потерял нить в управлении над командой или в другом причина?
- Это надо внутри команды быть. Мы можем только догадываться. Но, на мой взгляд, это внутри команды что-то не складывается. Конечно, это футбол, можно проиграть, но смотря как... Игроки же тоже понимают, слышат, что возможна отставка, и тут наоборот сплачиваются команды, но я этого не увидел. Как в "Динамо", например, ходят разговоры про Хохлова, и вчера они показательно пошли к тренеру, тренерскому штабу обниматься. Вот это показательно было. А здесь, скорее всего, между тренером и футболистами что-то надломилось. Раньше видели одну команду, а сейчас другую. Если бы половина футболистов поменялась, но команда то осталась, один человек ушел. Другой причины я не вижу.
- Сейчас много слухов, что "сливали" Карреру. Может быть вы видели это по матчам?
- Если даже такие моменты присутствуют, то, естественно, нужно реагировать руководителям, которые платят зарплату. Игроки играют не за дом Карреры, они играют за дом "Спартака". Сложно сказать, "сливали" или нет. Здесь должна быть реакция руководителей однозначно. Потому что придет другой тренер, кому-то что-то не понравится, они что, будут "сливать" другого тренера? Это называется подстраиваться под футболистов. Я поиграл в Европе и такого не видел. Не могу утверждать, что "сливали". Но если это выяснится, то реакция со стороны руководства однозначно должна быть. Потому что здесь, в первую очередь, болельщик не получает зарплату. Игроки должны добросовестно отрабатывать свои контракты, а не то что нравится тренер или не нравится. В Европе хоть дантиста поставь главным тренером, футболисты четко понимают, что: "У нас есть контракты, есть болельщики, и мы за это получаем немаленькие средства". А если "слив" происходит, то ни к чему хорошему это не приведет. Или нужно менять всю команду, если это началось, что устраивает или не устраивает тренер, то это печально.
- Пошли разговоры, что Черчесов может возглавить "Спартак". Как воспринимаете то, что он возглавит клуб, при этом оставаясь главным тренером сборной России?
- Думаю, достаточно уже иностранцев повидали. Люди приезжают, здесь у них зарплата. А что касается разговоров о Черчесове, то нужно определяться, либо работа со сборной, либо с клубом. Как показывала практика, это ни к чему хорошему не приводило. Слуцкий оставался тренером ЦСКА и был тренером сборной, в итоге вот что получилось на чемпионате Европы. Мое мнение - здесь нужно принимать решение: либо уходить с поста тренера сборной и заниматься с клубом, либо быть в сборной. Потому что очень сложно концентрироваться и на клубе, и на сборной. Тренер должен ездить, смотреть, на матчи ходить, иметь объективный свой взгляд. Когда в напряжении работаешь в клубе и погрузился в эту работу, то начинаешь замыливаться. То, что отечественный тренер должен быть, это однозначно. На двух стульях тяжело усидеть, как показывает практика. Лобановский когда сборную возглавлял, у киевского "Динамо" не все складывалось в чемпионате. Сложно переключаться, не робот же. Поэтому здесь мое мнение однозначно.
- Что думаете об отставке Карреры?
- Я то не руководитель, что я могу сказать? Тренер отвечает за результат. Если нет результата, то, конечно, будут приниматься действия руководством, особенно в таком клубе как "Спартак". Это нормальное явление, потому что это "Спартак", и можно взять и бюджет, и зарплаты. Понятно, что никому из руководителей не понравится, что команда проигрывает "Арсеналу", при всем уважении к тульскому клубу. Это была последняя капля для руководства. Это назревало уже, вопрос времени был. Было видно, что что-то внутри команды. В клубе те же игроки, что и тогда, когда "Спартак" становился чемпионом, но Промес ушел. В чем причина неудач? На мой взгляд, причина внутри команды. Если бы игроки бились так, как в чемпионском сезоне, когда на одном языке разговаривали... А сейчас мы наблюдаем какое-то безволие.
- А в чем причина? Каррера потерял нить в управлении над командой или в другом причина?
- Это надо внутри команды быть. Мы можем только догадываться. Но, на мой взгляд, это внутри команды что-то не складывается. Конечно, это футбол, можно проиграть, но смотря как... Игроки же тоже понимают, слышат, что возможна отставка, и тут наоборот сплачиваются команды, но я этого не увидел. Как в "Динамо", например, ходят разговоры про Хохлова, и вчера они показательно пошли к тренеру, тренерскому штабу обниматься. Вот это показательно было. А здесь, скорее всего, между тренером и футболистами что-то надломилось. Раньше видели одну команду, а сейчас другую. Если бы половина футболистов поменялась, но команда то осталась, один человек ушел. Другой причины я не вижу.
- Сейчас много слухов, что "сливали" Карреру. Может быть вы видели это по матчам?
- Если даже такие моменты присутствуют, то, естественно, нужно реагировать руководителям, которые платят зарплату. Игроки играют не за дом Карреры, они играют за дом "Спартака". Сложно сказать, "сливали" или нет. Здесь должна быть реакция руководителей однозначно. Потому что придет другой тренер, кому-то что-то не понравится, они что, будут "сливать" другого тренера? Это называется подстраиваться под футболистов. Я поиграл в Европе и такого не видел. Не могу утверждать, что "сливали". Но если это выяснится, то реакция со стороны руководства однозначно должна быть. Потому что здесь, в первую очередь, болельщик не получает зарплату. Игроки должны добросовестно отрабатывать свои контракты, а не то что нравится тренер или не нравится. В Европе хоть дантиста поставь главным тренером, футболисты четко понимают, что: "У нас есть контракты, есть болельщики, и мы за это получаем немаленькие средства". А если "слив" происходит, то ни к чему хорошему это не приведет. Или нужно менять всю команду, если это началось, что устраивает или не устраивает тренер, то это печально.
- Пошли разговоры, что Черчесов может возглавить "Спартак". Как воспринимаете то, что он возглавит клуб, при этом оставаясь главным тренером сборной России?
- Думаю, достаточно уже иностранцев повидали. Люди приезжают, здесь у них зарплата. А что касается разговоров о Черчесове, то нужно определяться, либо работа со сборной, либо с клубом. Как показывала практика, это ни к чему хорошему не приводило. Слуцкий оставался тренером ЦСКА и был тренером сборной, в итоге вот что получилось на чемпионате Европы. Мое мнение - здесь нужно принимать решение: либо уходить с поста тренера сборной и заниматься с клубом, либо быть в сборной. Потому что очень сложно концентрироваться и на клубе, и на сборной. Тренер должен ездить, смотреть, на матчи ходить, иметь объективный свой взгляд. Когда в напряжении работаешь в клубе и погрузился в эту работу, то начинаешь замыливаться. То, что отечественный тренер должен быть, это однозначно. На двух стульях тяжело усидеть, как показывает практика. Лобановский когда сборную возглавлял, у киевского "Динамо" не все складывалось в чемпионате. Сложно переключаться, не робот же. Поэтому здесь мое мнение однозначно.
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