Сёмин назвал лучшего российского футболиста РПЛ прямо сейчас

"Никита по-новому заиграл в "Краснодаре". Он очень талантливый. На данный момент это самый сильный российский игрок в РПЛ. Вчера он играл атакующего хавбека, до этого — опорного. Это игрок уровня хорошей европейской команды", — заявил Сёмин.
Тренер также отметил работу Мурада Мусаева, который сумел найти Кривцову новую роль после ухода Эдуарда Сперцяна.
23-летний полузащитник ярко начал нынешний чемпионат. В первых трех турах РПЛ Кривцов забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
"Краснодар" выиграл все три стартовых матча, набрал девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.
Источник: "Совспорт"