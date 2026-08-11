Сёмин назвал лучшего российского футболиста РПЛ прямо сейчас

Фото: ФК "Краснодар"

"Никита по-новому заиграл в "Краснодаре". Он очень талантливый. На данный момент это самый сильный российский игрок в РПЛ. Вчера он играл атакующего хавбека, до этого — опорного. Это игрок уровня хорошей европейской команды", — заявил Сёмин.