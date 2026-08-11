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Сёмин назвал лучшего российского футболиста РПЛ прямо сейчас

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, кого считает сильнейшим российским игроком РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
Юрий Сёмин высоко оценил игру полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова на старте нового сезона.

"Никита по-новому заиграл в "Краснодаре". Он очень талантливый. На данный момент это самый сильный российский игрок в РПЛ. Вчера он играл атакующего хавбека, до этого — опорного. Это игрок уровня хорошей европейской команды", — заявил Сёмин.

Тренер также отметил работу Мурада Мусаева, который сумел найти Кривцову новую роль после ухода Эдуарда Сперцяна.

23-летний полузащитник ярко начал нынешний чемпионат. В первых трех турах РПЛ Кривцов забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

"Краснодар" выиграл все три стартовых матча, набрал девять очков и единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Источник: "Совспорт"

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