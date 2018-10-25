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Павел Мамаев: сколько нам сидеть, чтобы поменялось общественное мнение?

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на встрече с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым заявил, что будет ждать, пока поменяет общественное мнение.

"Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история - разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?

Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали", - цитирует Мамаева "МК".
Теги: Мамаев
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46
(6)
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#46  Black Buffalo  Краснодар (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Так вы еще толком не сидели. Кайфуют они там, свиданки,передачки в карантин.. чтоб так не сидеть...


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Мы не выше всех, мы лучше.
Регистрация: 1.06.2016 [жалоба]
#45  Hank Moody  Россия (Сегодня, 18:51)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: junga
речь не об этом, у нас за убийство и за наркоту сидят под подпиской или домашним, просто суд изучает степень опасности объвиняемого и принимает решение о мере пресечения до суда...

Кокорин мог бы быть выпущен соверши он таковое преступление в Санк-Петербурге,а Мамаев в Краснодаре,так как они имеют постоянную работу и мж в данных городах.Так как подписка о невыезде предусматривает не покидания города совершения преступления,а не страны.И суд имеет полное основание предполагать,что данные личности покинут пределы города Москва. Домашний арест,там дело совсем другое,но данный вид меры пресечения к "простым смертным" практически не применяется,либо подписка,либо арест


--------------------
— За что сидишь?
— За лайк.
— Врешь. За лайк пять лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся же?
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#44  tuner   (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Пока не сделаешь новую татуировку. "Нет в жизни счастья.!" Чернилами. Красными. На лбу!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#43  yuri  спб (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (5)

Цитата: Kytarba
.В жизни всякое бывает в том числе и драка по пьяни тем более в России..Бог случая был не на вашей

Согласен. Всякое гавно жаждет наказания и так редким талантам. Так было всегда, кстати. Серость оно же и общественное мнение угробило на дуэли солнце русской поэзии, сожрали , хрустя дешевыми журналами. Да и пошли они на куй со своими минусами, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#42  Kytarba  Сочи (Сегодня, 18:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Ху1 положи ты на этих "общественное мнение",эти мерзопакостные люди,кто желает вам сидеть там по дольше а,не футбол играть.В жизни всякое бывает в том числе и драка по пьяни тем более в России..Бог случая был не на вашей стороне.По календарю не было бы в тот день этого матча Зенит-Краснодар,сегодня были бы со своими детьми дома.Все совпало и долгое лечение Кокорина и разлука а,потом отмечали встречу.И этот Пак пля не во время там жрал свою собачину,дома жена проспала.. и герой пля бух1х пацанов послал..короче не можете пить не пейте а,так вы в разы еще раз в разы лучше тех,кто на этом сайте быкует и уму разуму вас учит,ганд0н1 пля на себя посмотрите бабы пля..А,вам надо от туда выходит,футбол ждет..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#41  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Павел Мамаев: сколько нам сидеть, чтобы поменялось общественное мнение?

А в отношении вас, господа хорошие, оно вряд ли поменяется. Ну, возможно, как-то и поменяется, если отсидите несколько лет и дальше будете нормальными гражданами...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#40  yuri  спб (Сегодня, 18:31)
  • -2
  •  (2)

Цитата: К.А.
все 15 млн голубых болельщиков устроили бы митинг в их поддержку ,и под гнетом общественного мнения дело бы замяли,его посещали бы подобные мысли??

Нет. сэр. 100 млн розовых свиней против.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#39  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Чесайнаг
Этот дoлбoeб ничего не понял и не осознал.Он думает,что его просто попугать туда поместили и в воспитательных целях.За такие статьи миллионы сидят и получают реальные сроки.А почему они сидят,а он будет на свободе.Этот ублюдок чувствует безнаказанность.Нвдо сажать гaндoнa


Согласен.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#38  К.А.  Столица (Сегодня, 18:26)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история - разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения?

вот интересно:если б после их задержания все 15 млн голубых болельщиков устроили бы митинг в их поддержку ,и под гнетом общественного мнения дело бы замяли,его посещали бы подобные мысли??


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#37  yuri  спб (Сегодня, 18:26)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Колян Безмолвный
кот то может был и не настоящий зато вот Мамаев настоящий и пинали они лежащего человека толпой не понарошку!

За что и сидят сейчас, все верно. Было бы, если бы не одно но. Кота пинали и не раз , но все правильно было. Но тут особый случай. Еще раз предлагаю, чиновников нарядить в малиновые, розовые какие угодно цвета , отличные от народа. И всё хорошо, никто их и не пнет стулом по голове, разве что мысленно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#36  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:23)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
кот то был не настоящий

кот то может был и не настоящий зато вот Мамаев настоящий и пинали они лежащего человека толпой не понарошку!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#35  Болела  г.Москва (Сегодня, 18:16)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пока не поумнеете


--------------------
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
#34  yuri  спб (Сегодня, 18:13)
  • -2
  •  (2)

Цитата: Колян Безмолвный
коллективное мнение влияет на процессы жизни кота,но оно ему по барабану,это очень глупый кот!

Более того, сэр. Кот был не просто глупым, а ще его называли в народе недоносок. Ему весь белый свет был таким образом немил. Общественное мнение , коллектив отплатил ему четко- коли ты плюнул раз в нас, то сейчас же утонешь в в коллективном мнении. Напрасно кот пытался выбраться из ямы. Хотя, кто знает, кот то был не настоящий, господа.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#33  cska1971  Москва (Сегодня, 18:04)
  • +4
  •  (6)
online

А с чего оно вдруг поменяется?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#32  Колян Безмолвный   (Сегодня, 18:03)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Коллективное мнение ему было по барабану

коллективное мнение влияет на процессы жизни кота,но оно ему по барабану,это очень глупый кот!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#31  Roganov   (Сегодня, 17:58)
  • -3
  •  (11)

Ранее не судимы, отдали загран.паспорта, Мамаев причастен только к одному эпизоду, поэтому о чем-то сговариваться с Кокориным нет нужды. Есть работа, доход, семья. Вину признали. Мера пресечения не арест должна быть однозначно. За Кокорина еще и начальство поручилось и ходатайствовало.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#30  Чесайнаг  Сочи (Сегодня, 17:56)
  • +5
  •  (13)

Этот дoлбoeб ничего не понял и не осознал.Он думает,что его просто попугать туда поместили и в воспитательных целях.За такие статьи миллионы сидят и получают реальные сроки.А почему они сидят,а он будет на свободе.Этот ублюдок чувствует безнаказанность.Нвдо сажать гaндoнa
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#29  yuri  спб (Сегодня, 17:55)
  • -4
  •  (6)

Цитата: Колян Безмолвный
Общественное мнение отражает коллективное мнение народа!И если твое мнение не совпадает с общественным то это не дает тебе право называть остальных быдлом!

Кот варил борщ, общественное мнение сослало кота заниматься несвойственным ему делом. Коллективный разум сослал его на кухню. Надо бы насрать в борщ что ли? И насрал однако в 20-литровую кастрюлю, господа. Какой вкусный борщец , кот. Писатель посмотрел на повара как то странно. Жрите, да и куй с вами. Коллективное мнение ему было по барабану. Кот закурил.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#28  brysy  москва (Сегодня, 17:55)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
И правда, мысли у человека как в детском саду, мол я провинился и меня наказали и отправили в угол, и сколько-же мне ещё стоять в этом углу, меня отлучили от прогулки и игрушек и я стою в этом углу не потому что провинился, а потому что так хочет воспитатель. Ну что, похоже?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#27  zenitchik123   (Сегодня, 17:54)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
вор отморозок должен сидеть в тюрьме confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#26  liasport433   (Сегодня, 17:53)
  • +4
  •  (6)
online

тяжелый случай....... мне кажется кокорина можно исправить, мамаева нет..... реально ничего не понял он.... Тупо терпит для общества... а как было срать на все так и осталось!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#25  Конек   (Сегодня, 17:52)
  • +1
  •  (9)

Цитата: junga
Цитата: robinzen
Он полагает, что за групповое избиение человека с нанесением повреждений средней тяжести - можно просто пожурить... и ... отпустить....


речь не об этом, у нас за убийство и за наркоту сидят под подпиской или домашним, просто суд изучает степень опасности объвиняемого и принимает решение о мере пресечения до суда... или не изучает а бахает в сизо. Все на усмотрение суда, по этому общественое и чиновниче давление выходят на первый план, судье говорят как надо, и те принимают решение. В случаях с простыми гражданами они 200% сидели бы дома под подпиской ибо первоход, семейные, есть постоянное место жит., трудоустроены и сдали заг. паспорта, обществу не угрожают, масса поручителей, положительных характеристик, отягчающих нет, стулом не добивали, за челом бегали, да, но это еще надо разобраться что он им орал и как провоцировал. Хулиганки нет ибо простых граждан, прохожих не задирали, общ. порядок не нарушали, имели место 2 конфликта с побоями. Вобщем мера заключения высасана из пальца, ни одного веского аргумента держать их в СИЗО не озвучено, стандартный набор фраз. Позор правосудия

2 конфликта за 2 часа это слишком много, и именно для того, чтобы конфликтов больше не было их и поместили в сизо. Мера вполне адекватная, учитывая, что доказательства налицо, видео видели все. Приговор 100% будет обвинительным, вопрос лишь в том, сколько дадут и будет он условным или нет. Плюс еще и адвокаты у обоих просто клинические д...лы, с их-то деньгами неужели не могли получше найти?
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#24  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:49)
  • +4
  •  (6)

Сколько положенного по закону и решению суда.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#23  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:49)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
кто народ,дяденька?

Общественное мнение отражает коллективную волю народа!И если твое мнение не совпадает с общественным то это не дает тебе право называть остальных быдлом!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#22  Realist2000   (Сегодня, 17:48)
  • +7
  •  (9)

До них до сих пор ничего так и не дошло! Он совсем тупой?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#21  Skyline  СПБ (Сегодня, 17:44)
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Александр Кокорин: "Думали, что после Керчи о нас забудут, но нет…"

Они трагедию видят как способ отвлечения внимания?

если у тебя вместо головы задница. то это твои проблемы.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#20  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:39)
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak-higway
Александр Кокорин: "Думали, что после Керчи о нас забудут, но нет…"Они трагедию видят как способ отвлечения внимания?

точно, что совсем мозг отсутствует


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 17:38)
  • -9
  •  (13)

Цитата: Колян Безмолвный
Во наглый,уже народ обвиняет!


кто народ,дяденька? Кот начал быдлу объяснять прописные истины на пальцах. Общественное мнение- это помои , сформированное низменными инстинктами шакальей стаи- нажраться, пернуть и уснуть глотая слюни. Народ более высокое понятие- в нем есть чувство сострадания , есть и любовь и многое другое чего кот не знает.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  Denis Sabor   (Сегодня, 17:37)
  • -7
  •  (7)

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Регистрация: 25.10.2018 [жалоба]
#17  junga  Сочи (Сегодня, 17:33)
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Он полагает, что за групповое избиение человека с нанесением повреждений средней тяжести - можно просто пожурить... и ... отпустить....


речь не об этом, у нас за убийство и за наркоту сидят под подпиской или домашним, просто суд изучает степень опасности объвиняемого и принимает решение о мере пресечения до суда... или не изучает а бахает в сизо. Все на усмотрение суда, по этому общественое и чиновниче давление выходят на первый план, судье говорят как надо, и те принимают решение. В случаях с простыми гражданами они 200% сидели бы дома под подпиской ибо первоход, семейные, есть постоянное место жит., трудоустроены и сдали заг. паспорта, обществу не угрожают, масса поручителей, положительных характеристик, отягчающих нет, стулом не добивали, за челом бегали, да, но это еще надо разобраться что он им орал и как провоцировал. Хулиганки нет ибо простых граждан, прохожих не задирали, общ. порядок не нарушали, имели место 2 конфликта с побоями. Вобщем мера заключения высасана из пальца, ни одного веского аргумента держать их в СИЗО не озвучено, стандартный набор фраз. Позор правосудия


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
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