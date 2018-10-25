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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Павел Мамаев: сколько нам сидеть, чтобы поменялось общественное мнение?
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев на встрече с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым заявил, что будет ждать, пока поменяет общественное мнение.
"Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.
Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история - разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?
Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали", - цитирует Мамаева "МК".
"Была ошибка, мы признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.
Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история - разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?
Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали", - цитирует Мамаева "МК".
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