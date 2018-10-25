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Александр Кокорин: думали, что после Керчи о нас забудут, но нет

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на встрече с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым рассказал о своем раскаивании.

"Это все болельщики. Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился.

Мы раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", - цитирует Кокорина "Московский комсомолец".
Теги: Кокорин
Сегодня, 18:05
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24
(4)
#24  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:13)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: honey
Всё что нужно знать о тебе. Даун, причём редкостный. Кокорин, наверно чинушу ударил, потому что он его тоже насиловал на протяжении нескольких лет?

Он его ударил, потому что в голове - опилки, избалованность вседозволенностью и полная безнаказанность. Жаль, что ты в жизни не испытал, как безнаказанные ребята могут измываться над человеком (любым, и над тобой - тоже). Жаль, что ты не испытал. Испытаешь, возможно, твое убогое мировоззрение как-то изменится...!


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#23  zenitchik123   (Сегодня, 19:06)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: junga
в СИЗО, как рецидивистов опасных запихнули. Где логика

чтоб прочувствовали, это во-первых.
а во-вторых - они же до последнего верили, что отмажутся, вели себя как сэлфи делали, позирование в наручниках, ухмылки-ужимки в зале суда...пусть наукой будет, хотя не думаю, что осознают.
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#22  makler  Керчь (Сегодня, 19:02)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Это балкан не событие,это трагедия.
Регистрация: 7.11.2007 [жалоба]
#21  junga  Сочи (Сегодня, 19:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: honey
Всё что нужно знать о тебе. Даун, причём редкостный. Кокорин, наверно чинушу ударил, потому что он его тоже насиловал на протяжении нескольких лет?


Это ты показываешь, что ты даун. Тебе Малахов в уши влил что их насиловали и прочее, и все, быдло вынесло вердикт, выпустить девачек-писечек. Они же милахи, их тиранили они и заколбасили папаню. А суда еще не было, следствие идет, еще разобраться надо, что там было, возможно и правда все, и их довели. Но, есть факт группового убийства, тяжкая статья и тут выпускают под арест домашний, это ли не бред? Может они и не опасны, а может и готовы дальше мочить, кто знает? Но все уже решили без суда. Если б не резонанс сидели бы в СИЗО до суда без вариантов.
Эти же чудаки раз стулом заехали (без физ. повреждений) и водилу-скандалиста приблатненого с 1 анала побили, притом не Кокорин и Мамаев даже, и в СИЗО, как рецидивистов опасных запихнули. Где логика


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#20  К.А.  Столица (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Только такое существо могло спутать процессуальную процедуру с этической дилеммой. Идиот(с)

иди письмо пиши,хохленок,а не левые отмазки тут лепи.и про этику ему тоже не забудь написать.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#19  Realist2000   (Сегодня, 18:55)
  • +1
  •  (3)

Дебилы! Теперь даже Жириновский должен понять,что их нельзя выпускать.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#18  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:54)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Если бы тебя, кретин, папа насиловал лет 5-10, я думаю. ты бы по-другому "пел". Но ты же кретин...

Цитата: honey
Всё что нужно знать о тебе. Даун, причём редкостный. Кокорин, наверно чинушу ударил, потому что он его тоже насиловал на протяжении нескольких лет?

о два хомячка с полной головой говна уже проявились.
пишите дальше далбоёбы.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#17  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:52)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
хохлёнок.юрист ты недоделанный.если бы ты слышал(читал) о таком понятии как деятельное раскаяние,то сейчас херни подобной не писал

Только такое существо могло спутать процессуальную процедуру с этической дилеммой. Идиот(с) . Ты наверное и машинное масло на хлеб намазываешь, пишется же одинаково со сливочным...

Цитата: robinzen
Вы все хоть усритесь тут, особенно те, кто "защищает" этих откровенных двух полудурков.

Сам усрись, защитник беззащитных чиновников-орденоносцев от беспредела маньяков-футболистов
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#16  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:48)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вы все хоть усритесь тут, особенно те, кто "защищает" этих откровенных двух полудурков. Всё равно будут сидеть. Россия - страна "тайных знаков". Он уже был дан - награждением Пака и Ко орденами. Надеюсь, всё ясно?


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#15  К.А.  Столица (Сегодня, 18:46)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Раскаяние - прерогатива церкви, а цель уголовного наказания - предотвращение последующих нарушений закона.

хохлёнок.юрист ты недоделанный.если бы ты слышал(читал) о таком понятии как деятельное раскаяние,то сейчас херни подобной не писал бы.лучше напиши какорину письмо,чем тут умничай.полезнее будет.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#14  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:46)
  • +1
  •  (3)

Жирик пиариться за счёт этих олухов-мажоров, везде затычка..
Типа "добрый дядя Жирик" smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#13  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:45)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Вы из какой-то церкви? Баптисты что-ли? Раскаяние - прерогатива церкви, а цель уголовного наказания - предотвращение последующих нарушений закона.

Мы просто даём личную (подчеркиваю) нравственную оценку их "речам". А всё, что касается Суда - мы очень на него рассчитываем...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#12  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:44)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tuner
Представить страшно, что бы было, если б вместо стула у них в руках оказалось ружьё. Наверное, то же самое, что и в Керчи.

Если бы у меня в руках было ружье, а передо мной твое тупое епло, несущее околесицу, я бы непременно выстрелил
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#11  tuner   (Сегодня, 18:41)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Представить страшно, что бы было, если б вместо стула у них в руках оказалось ружьё. Наверное, то же самое, что и в Керчи.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#10  honey   (Сегодня, 18:41)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Skyline
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ

Всё что нужно знать о тебе. Даун, причём редкостный. Кокорин, наверно чинушу ударил, потому что он его тоже насиловал на протяжении нескольких лет?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:40)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Из всех из с Мамаевым речей видно - что нифига они ни в чем ни капли не раскаялись...

Цитата: Болела
Нифига он не раскаялся

Вы из какой-то церкви? Баптисты что-ли? Раскаяние - прерогатива церкви, а цель уголовного наказания - предотвращение последующих нарушений закона.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  К.А.  Столица (Сегодня, 18:40)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Если бы тебя,

а откуда ты знаешь что здесь нужно "бы" и сослагательное наклонение?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#7  МАРТ  тюмень (Сегодня, 18:38)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
стаду не понять о чем говорит Кокорин.

а ты как бы понял?
баклан будет лес ворочать
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:37)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают

Из всех из с Мамаевым речей видно - что нифига они ни в чем ни капли не раскаялись... просто сожалеют, что влипли, и всё. Ибо не о том думают и не о том говорят... Надеюсь, судьи это тоже учтут...

Цитата: Skyline
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца

Если бы тебя, кретин, папа насиловал лет 5-10, я думаю. ты бы по-другому "пел". Но ты же кретин...


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 18:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
стаду не понять о чем говорит Кокорин.

Индивидуум, читаешь между строк? Ежу понятно, что на газпром он больше не рассчитывает, теперь вся надежда на Жириновского.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:28)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болела
Нифига он не раскаялся

Но чиновников больше бить не станет, это 100% smile
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 18:28)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо К»
Да кому вы уроды нужны? Если бы не ваши дешевые адвокаты,пытающиеся на вас сделать себе имя , про вас бы давно все забыли. ПРОТИВНО ВСЕ ЭТО.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 18:14)
  • -15
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
стаду не понять о чем говорит Кокорин.


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Болела  г.Москва (Сегодня, 18:06)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Нифига он не раскаялся


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Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Регистрация: 25.11.2010 [жалоба]
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