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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Кокорин: думали, что после Керчи о нас забудут, но нет
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на встрече с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым рассказал о своем раскаивании.
"Это все болельщики. Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился.
Мы раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", - цитирует Кокорина "Московский комсомолец".
"Это все болельщики. Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился.
Мы раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. На ней я не испытал дискомфорта. Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь… Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают", - цитирует Кокорина "Московский комсомолец".
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