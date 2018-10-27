Геннадий Орлов: я заслужил того, чтобы меня называли олицетворением "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о работе на матчах "Зенита" и о своей связи с клубом."Я жил в Ленинграде и живу в Петербурге. Представляете, сколько я сделал передач о "Зените", о ленинградском футболе? Поэтому я заслужил, чтобы меня называли олицетворением "Зенита".Это может показаться странным, но я не очень близок с нынешними игроками. Я давно понял, что комментатор не должен сближаться с ними. Если это происходит, ты не можешь давать объективную оценку футболисту.Многие болельщики других команд ко мне подходят, пожимают руку и говорят, что доверяют мне. Мы любим футбол и ценим игроков за их мастерство и профессионализм. Комментатор ни за кого не болеет — он увлечен игрой", – сказал Орлов.