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Геннадий Орлов: я заслужил того, чтобы меня называли олицетворением "Зенита"

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о работе на матчах "Зенита" и о своей связи с клубом.

"Я жил в Ленинграде и живу в Петербурге. Представляете, сколько я сделал передач о "Зените", о ленинградском футболе? Поэтому я заслужил, чтобы меня называли олицетворением "Зенита".

Это может показаться странным, но я не очень близок с нынешними игроками. Я давно понял, что комментатор не должен сближаться с ними. Если это происходит, ты не можешь давать объективную оценку футболисту.

Многие болельщики других команд ко мне подходят, пожимают руку и говорят, что доверяют мне. Мы любим футбол и ценим игроков за их мастерство и профессионализм. Комментатор ни за кого не болеет — он увлечен игрой", – сказал Орлов.

"Телеспутник"
Теги: Орлов Зенит
Сегодня, 09:59
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(4)
#8  ржд гуд  саратов (Сегодня, 10:31)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ну если Гена Орлофф - олицетворение Зенита, то почему тогда бомжи обижаются на зеркало?
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#7  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 10:30)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Старый маразматик с прогнившими мозгами, да как и все голубое братсво


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#6  zenitchik123   (Сегодня, 10:28)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
да пусть хоть памятник поставят, только к микрофону не пускайте confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  spiri   (Сегодня, 10:26)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
чувак точно в адеквате?? grimacing


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:19)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

К нему не зарастет народная тропа...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  Брюзга  Рязань (Сегодня, 10:15)
  • 0
  •  (2)

Комментатор ни за кого не болеет — он увлечен игрой"

Ну да. По тебе видно, что ты не болеешь за зеньку. При каждом пропущенном мяче готов расплакаться. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#2  Гладиатор  Крым Это Россия (так было написано 13.03.08) (Сегодня, 10:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Остапа понесло)


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Я крымчанин! Путин - мой Президент!
Регистрация: 13.03.2008 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 10:04)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мания величия у деда...
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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