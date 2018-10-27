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Сергей Галицкий вручил Синицыну и Каборе памятные часы

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий наградил вратаря команды Андрея Синицына и полузащитника Шарля Каборе за 100-е проведенные игры за клуб.

Футболистам вручены памятные часы.

Теги: Галицкий Краснодар Синицын Каборе
Сегодня, 16:16
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 17:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Сколько стоят часы, огласите пжалста)) Или командирские? smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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