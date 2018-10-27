Сергей Галицкий вручил Синицыну и Каборе памятные часы

Сегодня перед началом тренировки основатель и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий вручил полузащитнику клуба Шарлю Каборе и голкиперу Андрею Синицыну памятные часы, символизирующие ? официальных матчей в составе черно-зелёных.



Спасибо, парни! Ждём новых побед! ??? pic.twitter.com/tXmhwqgEqH