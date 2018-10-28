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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Игорь Гамула: мне непонятно, почему вдруг во всех бедах "Спартака" стали винить Глушакова
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал слухи относительно плохого отношения хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова к бывшему наставнику красно-белых Массимо Каррере.
"Мне непонятно, почему вдруг во всех бедах "Спартака" стали винить Глушакова. Не верю в то, что это он устроил заговор против Карреры. Когда "Спартак" становился чемпионом, почему-то Каррера с Глушаковым вместе пили самогон из Миллерово. А потом вдруг все резко поменялось. Значит, кому-то это было выгодно.
Я знаю Дениса. Он очень порядочный человек, любит футбол, переживает за команду. Знаете, тут еще один момент. Я ничего не имею против Ромы Еременко. Он отличный футболист, я знаю его отца. Но почему-то, как только он появился в "Спартаке", начали травить Глушакова. А агент Еременко - Марко Трабукки, близок с Каррерой. Были слухи, что он вообще станет спортивным директором "Спартака". Ощущение, что надо было убрать Дениса, чтобы Рому заиграть. Хотя они вполне могли бы играть вместе. Оба - очень сильные футболисты", - цитирует Гамулу "Российская газета".
"Мне непонятно, почему вдруг во всех бедах "Спартака" стали винить Глушакова. Не верю в то, что это он устроил заговор против Карреры. Когда "Спартак" становился чемпионом, почему-то Каррера с Глушаковым вместе пили самогон из Миллерово. А потом вдруг все резко поменялось. Значит, кому-то это было выгодно.
Я знаю Дениса. Он очень порядочный человек, любит футбол, переживает за команду. Знаете, тут еще один момент. Я ничего не имею против Ромы Еременко. Он отличный футболист, я знаю его отца. Но почему-то, как только он появился в "Спартаке", начали травить Глушакова. А агент Еременко - Марко Трабукки, близок с Каррерой. Были слухи, что он вообще станет спортивным директором "Спартака". Ощущение, что надо было убрать Дениса, чтобы Рому заиграть. Хотя они вполне могли бы играть вместе. Оба - очень сильные футболисты", - цитирует Гамулу "Российская газета".
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