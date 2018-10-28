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Игорь Гамула: мне непонятно, почему вдруг во всех бедах "Спартака" стали винить Глушакова

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал слухи относительно плохого отношения хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова к бывшему наставнику красно-белых Массимо Каррере.

"Мне непонятно, почему вдруг во всех бедах "Спартака" стали винить Глушакова. Не верю в то, что это он устроил заговор против Карреры. Когда "Спартак" становился чемпионом, почему-то Каррера с Глушаковым вместе пили самогон из Миллерово. А потом вдруг все резко поменялось. Значит, кому-то это было выгодно.

Я знаю Дениса. Он очень порядочный человек, любит футбол, переживает за команду. Знаете, тут еще один момент. Я ничего не имею против Ромы Еременко. Он отличный футболист, я знаю его отца. Но почему-то, как только он появился в "Спартаке", начали травить Глушакова. А агент Еременко - Марко Трабукки, близок с Каррерой. Были слухи, что он вообще станет спортивным директором "Спартака". Ощущение, что надо было убрать Дениса, чтобы Рому заиграть. Хотя они вполне могли бы играть вместе. Оба - очень сильные футболисты", - цитирует Гамулу "Российская газета".
Теги: Гамула Глушаков Спартак
Сегодня, 14:44
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(5)
#6  jeck324  jeck324 (Сегодня, 16:33)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
Потому, что он контрацептив

Ты сосвоей командой контрацептивов не путай))) Гондонство это ваш удел


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
#5  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 16:02)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Потому, что он контрацептив
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 15:53)
  • -2
  •  (2)
online

Это утверждение, а не вопрос. Вопросы есть?
© В. Паули
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  SPV 77  Брянск (Сегодня, 15:49)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fen
Я думаю, нас, как зрителей, интересует в первую очередь, кто хорошо играет и кто - плохо. Если на поле сильнейший, всё остальное не важно. И по последним играм Еременко даст фору Глушакову, этого уже достаточно, чтобы оправдать наличие финна на поле.

Еременко в созидании сильнее, а в отборе очень слабоват и в движении
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#2  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:38)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А этот Грамула кто ваще такой?Он что внутри Спартака вращался?Ты кто такой,чтобы обсуждать внутренние дела Спартака,чучело?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#1  Fen   (Сегодня, 15:21)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Я думаю, нас, как зрителей, интересует в первую очередь, кто хорошо играет и кто - плохо. Если на поле сильнейший, всё остальное не важно. И по последним играм Еременко даст фору Глушакову, этого уже достаточно, чтобы оправдать наличие финна на поле.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
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