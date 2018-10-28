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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Локомотив" в гостях разгромил "Енисей"
В матче 12-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде одержал победу над "Енисеем".
Чемпионат России
12 тур
"Енисей" – "Локомотив" 0:3
Голы: Алексей Миранчук, 21, Фернандеш, 81, Эдер, 84
"Енисей": Филиппов, Кичин, Занев (Обрадович, 75), Грицаенко, Дугалич, Комков (Комолов, 82), Зотов, Фатуллаев, Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Саркисов.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Идову, Хёведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Тугарев, 87), Фернандеш, Крыховяк, Эдер (Жамалетдинов, 85).
Предупреждения: Саркисов, 6, Зотов, 40, Крыховяк, 45, Игнатьев, 48, Тарасов 90+4
Чемпионат России
12 тур
"Енисей" – "Локомотив" 0:3
Голы: Алексей Миранчук, 21, Фернандеш, 81, Эдер, 84
"Енисей": Филиппов, Кичин, Занев (Обрадович, 75), Грицаенко, Дугалич, Комков (Комолов, 82), Зотов, Фатуллаев, Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Саркисов.
"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Идову, Хёведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Тугарев, 87), Фернандеш, Крыховяк, Эдер (Жамалетдинов, 85).
Предупреждения: Саркисов, 6, Зотов, 40, Крыховяк, 45, Игнатьев, 48, Тарасов 90+4
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