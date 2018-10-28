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"Локомотив" в гостях разгромил "Енисей"

В матче 12-го тура чемпионата России "Локомотив" на выезде одержал победу над "Енисеем".

Чемпионат России

12 тур

"Енисей" – "Локомотив" 0:3

Голы: Алексей Миранчук, 21, Фернандеш, 81, Эдер, 84

"Енисей": Филиппов, Кичин, Занев (Обрадович, 75), Грицаенко, Дугалич, Комков (Комолов, 82), Зотов, Фатуллаев, Огуде, Гавазай (Бодул, 46), Саркисов.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Идову, Хёведес, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Тугарев, 87), Фернандеш, Крыховяк, Эдер (Жамалетдинов, 85).

Предупреждения: Саркисов, 6, Зотов, 40, Крыховяк, 45, Игнатьев, 48, Тарасов 90+4
Теги: Енисей Локомотив
Сегодня, 15:56
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22
(3)
#22  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 17:02)
  • 0
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online

Мне понравилось как играл Енисей, но класс Локомотива заметно выше. Благодаря быстрому голу Локомотив не стал прибавлять и сэкономил много сил которые они ему сейчас нужны.
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#21  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Makc33,
Багаж тяжелый,скорее всего даже сейф.Прикрученый.Тут только вариант в Спартак вернутся)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#20  pivo69  Германия (Сегодня, 16:43)
  • -1
  •  (1)

Цитата: acetophenon
"Локо" свой ход сделал. Чем ответят лидеры?

Как всегда наложат в штаны.Вопрос только один,в свои или сопернику...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#19  scorpion 69  колпино (Сегодня, 16:40)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
так бы в гейропе играли
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#18  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:34)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Очень тяжелый мяч, Енисей играл очень жестко. Как с Амкаром снова играли, те-же самые лица.
Команду с трудовой победой, Леша сегодня сделал результат.
Все старались, боролись - молодцы.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#17  Makc33   (Сегодня, 16:24)
  • +1
  •  (5)
online

Странно ,Каррера уехал а багаж пылится в Тарасовке, его бы в Красноярск переправить к хозяину
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 16:23)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
"Локо" свой ход сделал. Чем ответят лидеры?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:16)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aseev Valeri
Аленя походу вместе с багажом надо к свиньям.Это их тема.

в Реал? smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#14  styh  Советский Союз (Сегодня, 16:15)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально, с победой.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#13  SPV 77  Брянск (Сегодня, 16:10)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Счет не по игре, но победа девок по делу
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#12  pivo69  Германия (Сегодня, 16:08)
  • -2
  •  (12)

Локомотив с выездной победой с крупным счётом!
После Лиги Чемпионов Енисей не заметили...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#11  utekay  Россия (Сегодня, 16:08)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
команды, географически расположенные за Уральским хребтом, надолго в ПЛ не задерживаются...сливают их через год, максимум два.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#10  boralex  саратов (Сегодня, 16:08)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Всех с победой! Выиграли у последнего места, но Енисей не много хуже играл. Свистни пеналь, дальше другой сценарий мог быть. Но не только в наши же ворота свистеть... Учитывая график игр - результат супер!


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
#9  Бриг   (Сегодня, 16:07)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
На классе, счёт по игре...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#8  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 16:05)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Бывалый,
+100500
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#7  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 16:04)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Блин, скажите уже кто-нибудь аленю, что Каррера уехал и багаж аленичева можно спокойно забрать на базе Спартака.
А то велетит Енисей как арсенал... А ведь тренер то классный)))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#6  Aseev Valeri  Европа (Сегодня, 16:02)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Реал»
Аленя походу вместе с багажом надо к свиньям.Это их тема.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
#5  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 16:02)
  • -1
  •  (7)

Вот и с Фернандешем всё норм. Никуда его Палыч не денет


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 16:01)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот что такое класс,локо забили,а Енисей нет,разве Аленичев виноват?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  filin89  Коми Африка (Сегодня, 16:00)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
С победой. Хотя игра, конечно, была так себе..
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 16:00)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Аленичев весь багаж в спартаке оставил.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 15:57)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
вот и всёё...

ПеРРРР ДИвввв
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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