Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером

В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Валерий Карпин сегодня встречается с представителями "Спартака"."Валерий Карпин является главным тренером "Ростова", - сказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц.Напомним, 22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.