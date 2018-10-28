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Президент "Ростова": Карпин является нашим главным тренером

В "Ростове" отреагировали на информацию о том, что главный тренер команды Валерий Карпин сегодня встречается с представителями "Спартака".

"Валерий Карпин является главным тренером "Ростова", - сказал президент ростовчан Арташес Арутюнянц.

Напомним, 22 октября Массимо Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака". Исполняющим обязанности был назначен Рауль Рианчо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Карпин Ростов
Сегодня, 20:39
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#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 21:03)
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Болеет за:
«Спартак»
Не нужен нам Карпин, с его желочно вредным характером, опять группировки, любимчики и изгои, мы это уже проходили, Кононов более пиемлемый кандидат на место и.о.ГТ.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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