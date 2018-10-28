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Андрей Червиченко: возвращение Карпина в "Спартак"? Почему бы и нет?

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может вновь возглавить красно-белых.

"У Карпина было довольно оригинальное расставание с руководством "Спартака". С другой стороны, он многому научился и переформатировался, став зрелым как тренер. Карпин доказывает это работой: его команда, обладая одним из самых низких бюджетов в РПЛ, делит второе место. Карпин понимает, как строить команду. Почему бы и не возглавить "Спартак"? Болельщики его любили.

Возможное приглашение Карпина — примерно такая же история, как с Черчесовым: может и получиться, а может и быть совсем плохо. В "Спартаке" либо пан, либо пропал. Если Карпин умудряется с "Ростовом" идти так высоко и показывать хорошую игру, то со "Спартаком" он обязан побеждать. В противном случае будет очень много вопросов. Ответственность может лежать и на руководстве, но спрашивать в первую очередь будут с тренера. Но игру "Ростова" ведь выстраивает не только Карпин, но и команда менеджеров. Если он перейдёт в "Спартак" со всеми — это одна ситуация, если один — другая", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
Теги: Червиченко Карпин Спартак
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