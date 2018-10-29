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Александр Самедов: поверьте, футболисты точно тренеров не назначают

Полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов высказался относительно назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера.

"Может быть, кто-то из ребят и высказывал свое мнение, не знаю. Я всего лишь футболист, мое дело играть в футбол, а такими вещами, как назначение тренеров, должно заниматься руководство клуба. Нас известили, что Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера. Поверьте, футболисты точно тренеров не назначают", - цитирует Самедова РИА Новости.
Теги: Самедов Спартак Рианчо
Сегодня, 11:01
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(1)
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 11:35)
  • -2
  •  (2)
online

Саня , а ты хоть убейся , тут куча недалеких верящих в теории о назначении и о сливах .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 11:17)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
В Спартаке футболисты тренеров только..... снимают.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Lestat  Москва (Сегодня, 11:14)
  • +2
  •  (4)

Но точно их сплавляют smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
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