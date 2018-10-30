Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Мостовой: ну пофинтил Игнатов, и что? Мы и покруче трюки выделывали

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал результат матча с "Рубином" (1:1).

"Обидно терять очки на последних секундах. Победа была так близка.

Игра Игнатова? Ну пофинтил парень. Получилось. Ну и что? Мы в свое время намного круче трюки ввделывали", — сказал эксперт.

Sport24
Теги: Спартак Рубин Мостовой
Сегодня, 13:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(4)
#9  brysy  москва (Сегодня, 14:54)
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Разобиделся парень, конечно когда Мостовой играл, техника у него была на высшем уровне, да и в Испании они с Карпом играли достойно, но то что у нас в Чемпе. стали появляться талантливые молодые игроки, это-ж великолепно, главное чтоб у таких ребят не вскружилась башка от похвал, а то много таких подающих надежды игроки, скатились вниз и теперь о них не слышно и не видно.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 14:43)
  • +1
  •  (3)

Конкретно ты , тунеядец лавку тер на ЧЕ и ЧМ..Ни одного матча не сыграл.Финтила.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:21)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да помним мы тот гол Металлисту, помним! )


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#6  Roganov   (Сегодня, 14:07)
  • +6
  •  (10)

Ну выделывали трюки в своё время, и что?! Нет, чтобы подбодрить перспективного пацана... Кругом козлы!
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#5  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:00)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
финтить надо на пользу команде. Это не цирк, чтобы бестолково жонглировать мячами.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#4  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:54)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
мост себе не изменяет))


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#3  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 13:51)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Жорж Милославский
.приезжай тренируй наш липецкий Металлург

"...Не царское это дело" мы ж токмо попиздеть да обосрать. Но он и по жизни такой был "Царь" одним словом-игрок классный но глистов полнеая жопа.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:51)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Ему со СМ начать хоцца !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:45)
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Достал уже нытьём....приезжай тренируй наш липецкий Металлург или ФК"Елец",покажи уровень топа,тогда и "Спартаком" дадут порулить......
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.