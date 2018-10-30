Александр Мостовой: ну пофинтил Игнатов, и что? Мы и покруче трюки выделывали

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал результат матча с "Рубином" (1:1)."Обидно терять очки на последних секундах. Победа была так близка.Игра Игнатова? Ну пофинтил парень. Получилось. Ну и что? Мы в свое время намного круче трюки ввделывали", — сказал эксперт.