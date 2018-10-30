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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Получившие травмы Азмун и Могилевец во вторник не тренировались
Футболисты казанского "Рубина" Сердар Азмун и Павел Могилевец не принимали участия в тренировке команды во вторник, сообщили в пресс-службе клуба.
Азмун и Могилевец накануне получили травмы после столкновения на тренировке перед матчем 12-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" (1:1). Как сообщила пресс-служба "Рубина" в понедельник, каждому из футболистов наложили по девять швов.
"Во вторник прошла восстановительная тренировка, в которой приняли участие футболисты, не выходившие на поле в матче со "Спартаком". Сердар Азмун и Павел Могилевец в тренировке участия не принимали", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Рубина".
Азмун и Могилевец накануне получили травмы после столкновения на тренировке перед матчем 12-го тура чемпионата России с московским "Спартаком" (1:1). Как сообщила пресс-служба "Рубина" в понедельник, каждому из футболистов наложили по девять швов.
"Во вторник прошла восстановительная тренировка, в которой приняли участие футболисты, не выходившие на поле в матче со "Спартаком". Сердар Азмун и Павел Могилевец в тренировке участия не принимали", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Рубина".
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