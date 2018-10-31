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Александр Довбня: спасибо защитникам, что сыграли с "Тюменью" "на ноль

Голкипер "Оренбурга" Александр Довбня высказался о победе над "Тюменью" (1:0) в 1/8 финала Кубка России.

"Я считаю, что мы играли с хорошим преимуществом. Держали свою марку. У моих ворот каких-то опасных моментов не возникало. Я благодарен команде, защитникам, что мы сыграли "на ноль". Понятно, что в РПЛ мастера намного лучше. Но каждая команда хочет выиграть и доказать, что она сильнее другого. Не думаю, что "Тюмень" слабее команд премьер-лиги", - цитирует Довбню официальный сайт клуба.
Теги: Довбня Тюмень Оренбург
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