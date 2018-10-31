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Екатеринбург Уфа
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Алексей Стрепетов: Дзюба, Кузяев, Ерохин и Мак нуждаются в ротации
Бывший нападающий "Зенита" и экс-главный тренер молодежного состава "сине-бело-голубых" Алексей Стрепетов заявил, что футболисты петербургского клуба Артем Дзюба, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак нуждаются в ротации перед матчем Кубка России с "Ростовом".
"Семак практически определился с основным составом. Будет только точечная ротация. "Зенит" сейчас, грубо говоря, не бежит. Нет агрессии, легкости. Но это относится не ко всей команде, а к нескольким футболистам, на которых строится вся игра. Сейчас не вся команда на спаде, а люди, которые из-за чемпионата мира не имели отдыха и полноценной подготовки, – это Дзюба, Кузяев и Ерохин. На них строится игра, поэтому и кажется, что "Зенит" подсел.
Вышеперечисленные игроки нуждаются в ротации. Также к ним можно отнести Мака, под вопросом (Бранислав) Иванович. Но Дзюба очень захочет сыграть против "Ростова". Можно дать отдохнуть Кузяеву. Возможно, Саша Ерохин получает травмы на фоне усталости. Неярко выглядит Мак. Сложно сказать, как поведет себя Семак. Он сторонник стабильности и точечных изменений, но мне кажется, 2-3 новых игрока в стартовом составе могут появиться", - цитирует Стрепетова РИА Новости.
"Семак практически определился с основным составом. Будет только точечная ротация. "Зенит" сейчас, грубо говоря, не бежит. Нет агрессии, легкости. Но это относится не ко всей команде, а к нескольким футболистам, на которых строится вся игра. Сейчас не вся команда на спаде, а люди, которые из-за чемпионата мира не имели отдыха и полноценной подготовки, – это Дзюба, Кузяев и Ерохин. На них строится игра, поэтому и кажется, что "Зенит" подсел.
Вышеперечисленные игроки нуждаются в ротации. Также к ним можно отнести Мака, под вопросом (Бранислав) Иванович. Но Дзюба очень захочет сыграть против "Ростова". Можно дать отдохнуть Кузяеву. Возможно, Саша Ерохин получает травмы на фоне усталости. Неярко выглядит Мак. Сложно сказать, как поведет себя Семак. Он сторонник стабильности и точечных изменений, но мне кажется, 2-3 новых игрока в стартовом составе могут появиться", - цитирует Стрепетова РИА Новости.
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