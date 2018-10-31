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Алексей Стрепетов: Дзюба, Кузяев, Ерохин и Мак нуждаются в ротации

Бывший нападающий "Зенита" и экс-главный тренер молодежного состава "сине-бело-голубых" Алексей Стрепетов заявил, что футболисты петербургского клуба Артем Дзюба, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Роберт Мак нуждаются в ротации перед матчем Кубка России с "Ростовом".

"Семак практически определился с основным составом. Будет только точечная ротация. "Зенит" сейчас, грубо говоря, не бежит. Нет агрессии, легкости. Но это относится не ко всей команде, а к нескольким футболистам, на которых строится вся игра. Сейчас не вся команда на спаде, а люди, которые из-за чемпионата мира не имели отдыха и полноценной подготовки, – это Дзюба, Кузяев и Ерохин. На них строится игра, поэтому и кажется, что "Зенит" подсел.

Вышеперечисленные игроки нуждаются в ротации. Также к ним можно отнести Мака, под вопросом (Бранислав) Иванович. Но Дзюба очень захочет сыграть против "Ростова". Можно дать отдохнуть Кузяеву. Возможно, Саша Ерохин получает травмы на фоне усталости. Неярко выглядит Мак. Сложно сказать, как поведет себя Семак. Он сторонник стабильности и точечных изменений, но мне кажется, 2-3 новых игрока в стартовом составе могут появиться", - цитирует Стрепетова РИА Новости.
Теги: Дзюба Кузяев Ерохин Мак Стрепетов Зенит
Сегодня, 20:17
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#2  Blessing  Спб (Сегодня, 20:26)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Особо и выбора то нету: Мевля, Смол, Шатов, Заба, Краня, Оздоев, чёрная Жемчужина..., в принципе могут, но Семак рисковать не будет, как мне кажется, ставка на Кубок тоже присутствует.
Хотя футбол такая вещь, что эти вот игроки выйдут, и вынесут Ростов, никто не знает.
Или с Паредосом можно, он определяет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 20:23)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зато Полоза и Ригоню отдали в аренду... А Оздоев, несмотря на паспорт и травму Нобоа, а также задрюканных Ерохина и Кузяева - всё равно не играет


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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