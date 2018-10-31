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Владимир Федотов: "Оренбургу" не хватает хладнокровия в завершающей стадии

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России против "Тюмени" (1:0).

"Это была достаточно хорошая и содержательная игра. Можно посетовать на реализацию: она привела к нервной концовке. Напряжение возросло при таком скользком счете. Нам не хватает хладнокровия в завершающей стадии. Мяч не идет в ворота, а футбольный бог всегда дает сопернику один момент", - сказал Федотов.

Пресс-служба "Оренбурга"
Теги: Федотов Оренбург Тюмень
Сегодня, 20:19
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