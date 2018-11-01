В СИЗО Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал, кроме выходных

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:43
Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать
Директор "Енисея": мы очень недовольны нынешним результатом команды, но остается только работать
15:14
Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая - во время исполнения гимна он смотрел себе под ноги (4)
Экс-форвард "Анжи" дисквалифицирован за неуважение к гимну Китая - во время исполнения гимна он смотрел себе под ноги (4)
14:34
Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством (15)
Помощник Карреры: в "Спартаке" отсутствует взаимодействие между командой и клубным начальством (15)
14:19
Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021
Вице-президент РФС: вообще нет сомнений в том, что Петербург победит в борьбе за финал ЛЧ-2021
12:49
"Сейчас чувствую себя придурком" - Акинфеев рассказал о словах сказанных Веллитону после травмы (20)
"Сейчас чувствую себя придурком" - Акинфеев рассказал о словах сказанных Веллитону после травмы (20)
12:25
Шалимов: болельщики очень несправедливы к Леониду Федуну - он подобрал клуб в период развала (22)
Шалимов: болельщики очень несправедливы к Леониду Федуну - он подобрал клуб в период развала (22)
11:57
"Когда-нибудь я здесь сыграю" - Акинфеев рассказал, как в первый раз оказался на поле "Лужников" (4)
"Когда-нибудь я здесь сыграю" - Акинфеев рассказал, как в первый раз оказался на поле "Лужников" (4)
11:21
"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" - как "Ростов" продает билеты на матч с "Зенитом" (фото) (10)
"Уникальный шанс увидеть гения вживую!" - как "Ростов" продает билеты на матч с "Зенитом" (фото) (10)
11:15
Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу (12)
Игорь Шалимов: Кононов - не тот, что был в "Краснодаре". Атакующего футбола от него я не вижу (12)
10:18
"Halloween Party" - "Зенит" перевоплотил игроков команды в героев из фильмов ужасов (фото) (23)
"Halloween Party" - "Зенит" перевоплотил игроков команды в героев из фильмов ужасов (фото) (23)
08:44
Сергей Андреев: Карпин сказал, что спокойно относится к разговорам о переговорах со "Спартаком" (4)
Сергей Андреев: Карпин сказал, что спокойно относится к разговорам о переговорах со "Спартаком" (4)
08:29
Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш (7)
Орлов: Кононова могут быстро уволить из "Спартака" - никто не даст российскому специалисту карт-бланш (7)
В СИЗО Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал, кроме выходных
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал о том, как часто его подзащитный ходит в спортзал. Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин будут находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.
– Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказывали, что в тренажерный зал в тюрьме попасть сложно, кому-то приходится ждать по две недели. У Павла проблем нет с этим?
– Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время.
"Спорт-Экспресс"
– Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказывали, что в тренажерный зал в тюрьме попасть сложно, кому-то приходится ждать по две недели. У Павла проблем нет с этим?
– Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.