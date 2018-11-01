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В СИЗО Мамаеву разрешили ежедневно посещать спортзал, кроме выходных

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказал о том, как часто его подзащитный ходит в спортзал. Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин будут находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказывали, что в тренажерный зал в тюрьме попасть сложно, кому-то приходится ждать по две недели. У Павла проблем нет с этим?

– Он написал соответствующее заявление, администрация его одобрила. Может быть, учитывался его профессиональный статус как футболиста. Для него же занятия спортом не какая-то блажь, а жизненная необходимость. Павлу позволили заниматься ежедневно, кроме выходных. То есть пять дней в неделю он имеет возможность как минимум по часу тренироваться. Спортзал – обычная переоборудованная камера. Помимо обычных тренажеров там есть велотренажер. Первоочередные упражнения, которые в хоть какой-то степени позволяют поддерживать физическую форму, выполнять можно. Другие участники дела тоже посещают зал, но с учетом изоляции друг от друга. Их не могут приводить в одно и то же время.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 16:17
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#3  Батька   (Сегодня, 16:49)
  • -2
  •  (2)

В заголовке одно в тексте другое .... *** что за редакторы ... дети что ли какие то новости размещают ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:32)
  • 0
  •  (2)
online

Ежедневно, КРОМЕ выходных!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 16:20)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ежедневно в выходные. Это как, у них каждый день выходной?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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