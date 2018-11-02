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Андрей Червиченко: главная проблема "Спартака" в том, что его постоянно, блин, перестраивают
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью корреспонденту портала Rusfootball.infо поделился своим мнением о нынешней ситуации в стане красно-белых.
- Как оцениваете изменённый «Спартак» под руководством Рианчо?
- Если честно – никак. Какой подвиг в том, что обыграть команду, весь состав которой получил за последние три месяца меньше денег, чем любой игрок «Спартака» за месяц? При этом с минимальным счётом, на своём поле, и с шансом получить в свои ворота. Фееричной победу уж точно не назвать. Нет, никто не филонил на поле, все работали и делали что могли.
Убедительная, красочная победа? Точно нет. Трудовая – да. Вымучили и удержали счёт 1:0. В этом году большинство своих побед «Спартак» именно с таким счётом и одержал.
- По сегодняшему Ханни у вас нет вопросов, почему его использовали реже Адриано?
- Я не знаю кто у Ханни агент. Но посмотрите во сколько Адриано обошёлся клубу. Нужно же как-то оправдывать затраченные деньги? Вероятно поэтому его и ставили.
При этом, как мне кажется, Ханни не совсем стабилен. Он провёл хороший матч с «Анжи», но в следующей встрече с сильным соперником может выглядеть уже бледно.
Вы сейчас говорите о том, что Рианчо перестроил «Спартак». Лично мне кажется, что главная проблема «Спартака» в том, что его постоянно, блин, перестраивают. И никак не могут остановиться. Не могут определиться с основным костяком, скелетом, вокруг которого и будут достраивать команду.
Состав словно гоняют по кругу, и всё никак не могут сообразить, как команда должна по итогу выглядеть.
- Второй подряд матч мы не видим Адриано, Фернандо, Зе Луиша. Насколько тут СМИ могут быть далеки от истины в мнении, что это связано с протестом против увольнения Карреры?
- Возможно, этим они нечто и выражают. Но не факт что даже если такое имеет место быть - что это мысли самих игроков. Нужно смотреть на их взаимосвязь. К примеру у них один или разные агенты?
Вы знаете, ведь на самом деле есть травмы, при которых невозможно доказать или установить: морочит ли игрок голову или и вправду у него серьёзные проблемы. Игрок говорит «у меня пахи». А проверить это вообще нельзя. Или «боли от ушиба бедра». Ты ведь никак не узнаешь, есть боли или нет.
Есть ситуации, в которых объективно нельзя определить что с игроком происходит. Но как мне кажется, когда вся ударная тройка вдруг травмировалась… Это ведь словно у Хоттабыча, когда все соперники в перерыве вдруг резко заболели корью. Как мне кажется это не совсем случайно. И дело, как минимум, может быть не только в травмах.
Быть может что дело не в отставке Карреры, а в других вопросах, что просто не выносятся на публику? А может быть есть некие обязательства? Например, по уходу этих игроков, которые должны быть в целости и сохранности? Тут может быть масса вещей и нюансов, которые не выходят на публику, но могут происходить внутри команды. Быть может уже есть варианты с их переходом? Вариаций тут может быть масса. Но я достаточно слабо верю в то, что они втроём так одновременно травмировались, что не могут выходить на поле.
- Вы ранее называли увольнение Карреры запоздалым. Однако к моменту отставки команда шла в группе лидеров, а теперь уже сколько времени не могут найти нового тренера. Быть может изменили своё мнение?
- Если вы посмотрите мои слова внимательнее, то я говорил не только о необходимости увольнения, но и о том, что нужно обязательно иметь вариант кем его заменить. И на сегодня этот вопрос абсолютно не решён. Ситуация такова, что убрали Карреру правильно: у команды нет движения вперёд. У неё нет развития. Но замену не подобрали. Что же касается постоянно озвучиваемых в прессе метаний – не знаю точно насколько они имеют место быть. Знаю лишь что с Карпиным точно разговаривали. И с Кононовым, вроде бы – также. Но настало время определяться. Потому что Рианчо – это опять очень прикольно. Но опять не очень серьёзно.
- Можете пояснить? В чем прикол, и почему несерьёзно?
- Опять очень прикольно потому, что так взяли Карреру. А он ранее никогда не работал главным тренером. И должен был проработать на подмене пару недель – но стал чемпионом. А несерьёзно потому, что дважды подряд вытащить лотерейный билет с миллионным выигрышем невозможно. И эта история наверняка не повторится.
- Считаете нужен более опытный тренер?
- Считаю, что это должен быть тренер, на которого должна быть сделана ставка хотя-бы на ближайшие года три. И тут не вижу ни одного аргумента почему это должен быть Рианчо.
- А не кажется ли вам возможным что Рианчо мог играть против Карреры, дабы заполучить место главного тренера?
- Не знаю. Если честно, то я не настолько хорошо осведомлён обо всей этой подковёрной борьбе в «Спартаке». Да и, если честно, о существовании этого Рианчо узнал не так уж давно. Но мне так не кажется. Лично на мой взгляд Каррере пришлось уйти по другим причинам.
Например, ошибки в трансфертной политике. И тут отсутствие результата при очень больших затратах, как мне кажется, и стали основным фактором для этого увольнения. Ведь если посмотреть внимательно, то видно: команда была доведена практически до рубежа финансового фэйр-плэй. Когда из-за него можно получить санкции, и не попасть в еврокубки на следующий год.
И ведь человек, что возглавит «Спартак» после Карреры – он практически никого купить не может. Ведь уже сейчас затраты клуба серьёзно превышают его доходы. И крупных покупок «Спартак» совершить уже не сможет. Тут почти все лимиты исчерпаны. И тут либо придётся довольствоваться теми кто есть, либо производить какие-либо манипуляции, что могут, в том числе – идти вразрез с законом. И покупка Ханни… движения вокруг его трансфера уже намекают на то, что подобные вещи уже могут присутствовать.
- Но в таком случае Каррера, скорее стал, простите, «дежурной задницей». Или «козлом отпущения».
- Ну почему сразу так? Давайте по фактам: кого из игроков Каррера раскрыл как тренер? Кого он открыл? Никого. Что в этом плане он дал «Спартаку»? И если применить педантичный, системный подход, где по каждому фактору ставить плюс или минус – от Карреры по итогу скорее больше минусов.
К примеру, каковы результаты по тем игрокам что при нём покупались? Особенно приобретались из Италии? Да, я не страдаю «лучезарным оптимизмом». И, наверное, чаще вижу нехорошую подоплёку. Но вы посмотрите внимательно: разве «итальянские» приобретения пошли «Спартаку» на пользу? Нет. Они пошли на пользу кому угодно, но только не «Спартаку». Разве одного этого уже недостаточно для увольнения?
- Если это были именно его покупки – наверное да.
- Но раз Карреры был главным тренером, то, наверное, это были его покупки. Возьмём Адриано – сколько мячей в этом году он забил?
- Не могу вспомнить его мячей в этом сезоне.
- Так и есть. А зарплата 3.5 миллиона евро в год. Причём, как я понимаю, это уже «чистые» деньги. То есть то, что осталось после выплаты налогов. И да, в «Спартак» он пришёл как свободный агент. Но, насколько я слышал, при его подписании что-то около 5 или 6 миллионов не рублей уже куда-то также полетели. Если есть время – банально возьмите их зарплаты, их трансферы и разложите это на то игровое время, что у них было. И на ту пользу, что они принесли команде в выполнении задачи команды в сезоне.
И по результатам наверняка увидите, что никто кроме Фернандо и половины затрат на трансферы и зарплаты не отбивает из сделанных при нём приобретений.
- Но Фернандо пришёл в «Спартак» до Карреры (на самом деле контракт помощника тренера Аленичева Каррера подписал 14 июля 2016 года, а Фернандо официально перешёл в «Спартак» на 3 дня позже – прим. ред.)
- Если вы правы, то, получается, что из хороших приобретений при Каррере не было вообще никого. Вот и всё. Петкович, Максимович, Адриано, и прочие «Пашаличи»… Посмотрите сколько было названо югославских фамилий. А, к примеру, армейцы купили всего одного – Влашича.
А теперь посмотрите на игру всех этих «спартаковцев» и одного «армейца». Ну и как – ощущаете разницу в покупках? И если это копать глубоко – таких «весёлых» моментом можно будет ещё много найти.
- Получается «Спартак» проигрывает не в матчах, а он проиграл при подготовке к сезону?
- Нет. «Спартак» проигрывает по своей структуре. Я буквально сегодня прочитал слова…. Если не ошибаюсь – помошника Карреры по физподготовке. Так, вот он говорит о полной оторванности клуба от команды. Речь о том, что нет того связующего звена, что разбирается в происходящем и живёт клубом. Грубо говоря, связь между главными персонами что дают деньги, и теми, кто выполняет задачи – она разорвана. А те, кто находятся в этом самом промежутке – они либо играют свою игру, либо просто не доносят информацию, или и вовсе некомпетентны.
- Сегодня была новость о структуре «Спартака», согласно которой академия им. Фёдора Черенкова якобы вообще работала нелегально. И что ряду молодых игроков поставили диагноз «Гепатит А». Это также следствие того, о чём вы говорите?
- Видимо да. Ведь если в академии действительно не только нет каких-то необходимых документов, но и идут такие, довольно страшные заболевания… Но в этой ситуации опять вопрос – а кого здесь выставят дураком? Директора?
Важный тут вопрос почему? Потому что он не справлялся со своими обязанностями? Потому что дети заболели? Или же потому, что человек попался несговорчивый, и он, например, не даёт протаскивать в основу блатных? Или, например, не даёт из академии в другие клубы на контракт вытаскивать парней, до того, как они попали в основную команду?
Детская академия, скажу я вам – это отдельный театр абсурда. Может быть и не криминальная, но уж точно весьма своеобразная по жизни структура. Ведь молодые, талантливые и перспективные начинают проявляться уже лет в 14-15. И тут бывают совершенно разные чудеса.
К примеру в начале моей работы в «Спартаке» я с удивлением обнаружил что все наши лучшие ребята в одночасье уехали в «Динамо» Киев. Из них 5 или 6 человек были те, кто уже через год должны были вливаться в основу через дубль.
- А вы об этом рассказывали в СМИ?
- Да, было дело. Там был Алиев, что потом играл в «Локомотиве», там был, например, Прошин. Было несколько весьма перспективных игроков, которые в 14-15 лет резко уехали на Украину, и там даже стали украинцами.
Мы, конечно, тогда провели подробное расследование, и уволили тех, кто всё это продал. Но поверьте, академия — это вообще отдельная тема. И то, что в ней происходит достойно совершенно отдельных статей по этому поводу. Вкратце это такой маленький и тесный мирок, но уже с большими проблемами и гадостями.
Rusfootball.info
- Как оцениваете изменённый «Спартак» под руководством Рианчо?
- Если честно – никак. Какой подвиг в том, что обыграть команду, весь состав которой получил за последние три месяца меньше денег, чем любой игрок «Спартака» за месяц? При этом с минимальным счётом, на своём поле, и с шансом получить в свои ворота. Фееричной победу уж точно не назвать. Нет, никто не филонил на поле, все работали и делали что могли.
Убедительная, красочная победа? Точно нет. Трудовая – да. Вымучили и удержали счёт 1:0. В этом году большинство своих побед «Спартак» именно с таким счётом и одержал.
- По сегодняшему Ханни у вас нет вопросов, почему его использовали реже Адриано?
- Я не знаю кто у Ханни агент. Но посмотрите во сколько Адриано обошёлся клубу. Нужно же как-то оправдывать затраченные деньги? Вероятно поэтому его и ставили.
При этом, как мне кажется, Ханни не совсем стабилен. Он провёл хороший матч с «Анжи», но в следующей встрече с сильным соперником может выглядеть уже бледно.
Вы сейчас говорите о том, что Рианчо перестроил «Спартак». Лично мне кажется, что главная проблема «Спартака» в том, что его постоянно, блин, перестраивают. И никак не могут остановиться. Не могут определиться с основным костяком, скелетом, вокруг которого и будут достраивать команду.
Состав словно гоняют по кругу, и всё никак не могут сообразить, как команда должна по итогу выглядеть.
- Второй подряд матч мы не видим Адриано, Фернандо, Зе Луиша. Насколько тут СМИ могут быть далеки от истины в мнении, что это связано с протестом против увольнения Карреры?
- Возможно, этим они нечто и выражают. Но не факт что даже если такое имеет место быть - что это мысли самих игроков. Нужно смотреть на их взаимосвязь. К примеру у них один или разные агенты?
Вы знаете, ведь на самом деле есть травмы, при которых невозможно доказать или установить: морочит ли игрок голову или и вправду у него серьёзные проблемы. Игрок говорит «у меня пахи». А проверить это вообще нельзя. Или «боли от ушиба бедра». Ты ведь никак не узнаешь, есть боли или нет.
Есть ситуации, в которых объективно нельзя определить что с игроком происходит. Но как мне кажется, когда вся ударная тройка вдруг травмировалась… Это ведь словно у Хоттабыча, когда все соперники в перерыве вдруг резко заболели корью. Как мне кажется это не совсем случайно. И дело, как минимум, может быть не только в травмах.
Быть может что дело не в отставке Карреры, а в других вопросах, что просто не выносятся на публику? А может быть есть некие обязательства? Например, по уходу этих игроков, которые должны быть в целости и сохранности? Тут может быть масса вещей и нюансов, которые не выходят на публику, но могут происходить внутри команды. Быть может уже есть варианты с их переходом? Вариаций тут может быть масса. Но я достаточно слабо верю в то, что они втроём так одновременно травмировались, что не могут выходить на поле.
- Вы ранее называли увольнение Карреры запоздалым. Однако к моменту отставки команда шла в группе лидеров, а теперь уже сколько времени не могут найти нового тренера. Быть может изменили своё мнение?
- Если вы посмотрите мои слова внимательнее, то я говорил не только о необходимости увольнения, но и о том, что нужно обязательно иметь вариант кем его заменить. И на сегодня этот вопрос абсолютно не решён. Ситуация такова, что убрали Карреру правильно: у команды нет движения вперёд. У неё нет развития. Но замену не подобрали. Что же касается постоянно озвучиваемых в прессе метаний – не знаю точно насколько они имеют место быть. Знаю лишь что с Карпиным точно разговаривали. И с Кононовым, вроде бы – также. Но настало время определяться. Потому что Рианчо – это опять очень прикольно. Но опять не очень серьёзно.
- Можете пояснить? В чем прикол, и почему несерьёзно?
- Опять очень прикольно потому, что так взяли Карреру. А он ранее никогда не работал главным тренером. И должен был проработать на подмене пару недель – но стал чемпионом. А несерьёзно потому, что дважды подряд вытащить лотерейный билет с миллионным выигрышем невозможно. И эта история наверняка не повторится.
- Считаете нужен более опытный тренер?
- Считаю, что это должен быть тренер, на которого должна быть сделана ставка хотя-бы на ближайшие года три. И тут не вижу ни одного аргумента почему это должен быть Рианчо.
- А не кажется ли вам возможным что Рианчо мог играть против Карреры, дабы заполучить место главного тренера?
- Не знаю. Если честно, то я не настолько хорошо осведомлён обо всей этой подковёрной борьбе в «Спартаке». Да и, если честно, о существовании этого Рианчо узнал не так уж давно. Но мне так не кажется. Лично на мой взгляд Каррере пришлось уйти по другим причинам.
Например, ошибки в трансфертной политике. И тут отсутствие результата при очень больших затратах, как мне кажется, и стали основным фактором для этого увольнения. Ведь если посмотреть внимательно, то видно: команда была доведена практически до рубежа финансового фэйр-плэй. Когда из-за него можно получить санкции, и не попасть в еврокубки на следующий год.
И ведь человек, что возглавит «Спартак» после Карреры – он практически никого купить не может. Ведь уже сейчас затраты клуба серьёзно превышают его доходы. И крупных покупок «Спартак» совершить уже не сможет. Тут почти все лимиты исчерпаны. И тут либо придётся довольствоваться теми кто есть, либо производить какие-либо манипуляции, что могут, в том числе – идти вразрез с законом. И покупка Ханни… движения вокруг его трансфера уже намекают на то, что подобные вещи уже могут присутствовать.
- Но в таком случае Каррера, скорее стал, простите, «дежурной задницей». Или «козлом отпущения».
- Ну почему сразу так? Давайте по фактам: кого из игроков Каррера раскрыл как тренер? Кого он открыл? Никого. Что в этом плане он дал «Спартаку»? И если применить педантичный, системный подход, где по каждому фактору ставить плюс или минус – от Карреры по итогу скорее больше минусов.
К примеру, каковы результаты по тем игрокам что при нём покупались? Особенно приобретались из Италии? Да, я не страдаю «лучезарным оптимизмом». И, наверное, чаще вижу нехорошую подоплёку. Но вы посмотрите внимательно: разве «итальянские» приобретения пошли «Спартаку» на пользу? Нет. Они пошли на пользу кому угодно, но только не «Спартаку». Разве одного этого уже недостаточно для увольнения?
- Если это были именно его покупки – наверное да.
- Но раз Карреры был главным тренером, то, наверное, это были его покупки. Возьмём Адриано – сколько мячей в этом году он забил?
- Не могу вспомнить его мячей в этом сезоне.
- Так и есть. А зарплата 3.5 миллиона евро в год. Причём, как я понимаю, это уже «чистые» деньги. То есть то, что осталось после выплаты налогов. И да, в «Спартак» он пришёл как свободный агент. Но, насколько я слышал, при его подписании что-то около 5 или 6 миллионов не рублей уже куда-то также полетели. Если есть время – банально возьмите их зарплаты, их трансферы и разложите это на то игровое время, что у них было. И на ту пользу, что они принесли команде в выполнении задачи команды в сезоне.
И по результатам наверняка увидите, что никто кроме Фернандо и половины затрат на трансферы и зарплаты не отбивает из сделанных при нём приобретений.
- Но Фернандо пришёл в «Спартак» до Карреры (на самом деле контракт помощника тренера Аленичева Каррера подписал 14 июля 2016 года, а Фернандо официально перешёл в «Спартак» на 3 дня позже – прим. ред.)
- Если вы правы, то, получается, что из хороших приобретений при Каррере не было вообще никого. Вот и всё. Петкович, Максимович, Адриано, и прочие «Пашаличи»… Посмотрите сколько было названо югославских фамилий. А, к примеру, армейцы купили всего одного – Влашича.
А теперь посмотрите на игру всех этих «спартаковцев» и одного «армейца». Ну и как – ощущаете разницу в покупках? И если это копать глубоко – таких «весёлых» моментом можно будет ещё много найти.
- Получается «Спартак» проигрывает не в матчах, а он проиграл при подготовке к сезону?
- Нет. «Спартак» проигрывает по своей структуре. Я буквально сегодня прочитал слова…. Если не ошибаюсь – помошника Карреры по физподготовке. Так, вот он говорит о полной оторванности клуба от команды. Речь о том, что нет того связующего звена, что разбирается в происходящем и живёт клубом. Грубо говоря, связь между главными персонами что дают деньги, и теми, кто выполняет задачи – она разорвана. А те, кто находятся в этом самом промежутке – они либо играют свою игру, либо просто не доносят информацию, или и вовсе некомпетентны.
- Сегодня была новость о структуре «Спартака», согласно которой академия им. Фёдора Черенкова якобы вообще работала нелегально. И что ряду молодых игроков поставили диагноз «Гепатит А». Это также следствие того, о чём вы говорите?
- Видимо да. Ведь если в академии действительно не только нет каких-то необходимых документов, но и идут такие, довольно страшные заболевания… Но в этой ситуации опять вопрос – а кого здесь выставят дураком? Директора?
Важный тут вопрос почему? Потому что он не справлялся со своими обязанностями? Потому что дети заболели? Или же потому, что человек попался несговорчивый, и он, например, не даёт протаскивать в основу блатных? Или, например, не даёт из академии в другие клубы на контракт вытаскивать парней, до того, как они попали в основную команду?
Детская академия, скажу я вам – это отдельный театр абсурда. Может быть и не криминальная, но уж точно весьма своеобразная по жизни структура. Ведь молодые, талантливые и перспективные начинают проявляться уже лет в 14-15. И тут бывают совершенно разные чудеса.
К примеру в начале моей работы в «Спартаке» я с удивлением обнаружил что все наши лучшие ребята в одночасье уехали в «Динамо» Киев. Из них 5 или 6 человек были те, кто уже через год должны были вливаться в основу через дубль.
- А вы об этом рассказывали в СМИ?
- Да, было дело. Там был Алиев, что потом играл в «Локомотиве», там был, например, Прошин. Было несколько весьма перспективных игроков, которые в 14-15 лет резко уехали на Украину, и там даже стали украинцами.
Мы, конечно, тогда провели подробное расследование, и уволили тех, кто всё это продал. Но поверьте, академия — это вообще отдельная тема. И то, что в ней происходит достойно совершенно отдельных статей по этому поводу. Вкратце это такой маленький и тесный мирок, но уже с большими проблемами и гадостями.
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