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Александр Кокорин - о досуге в СИЗО: мне бы сюда комп, я бы киберспортсменом уже стал бы

Телеграм-канал Cyberslovo отправил письмо Александру Кокорину в СИЗО с последними киберспортивными и футбольными новостями.

"Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за киберкоманду "Na`Vi". Саню "s1mple" знаю лично чуть-чуть.

До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы киберспортсменом стал уже.

Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента Лестера. Жду новых новостей.

Все будет хорошо", – написал Кокорин.

Напомним, Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и Павлом Мамаевым помещены под стражу до 8 декабря. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

Телеграм-канал Cyberslovo
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 12:52
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#4  XERX  - (Сегодня, 13:10)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё баб и шампусика лямов так на нцать,да???)))вообще ссукло попутал все насвете!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#3  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:10)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну хоть не рэпером


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#2  Fen   (Сегодня, 13:04)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
А не уху ли ели братья? Именно этим вопросои сейчас задается общественность.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 13:04)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а если б ещё и бабу...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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