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Сергей Семак: Паредес будет наказан за удаление

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) подчеркнул, что к аргентинскому полузащитнику Леандро Паредесу, удаленному в концовке встречи, будут применены дисциплинарные меры.

– Паредес второй год подряд "лидер" команды по предупреждениям. Будет ли он наказан за удаление, из-за которого пропустит важный матч с ЦСКА?

– Да, дисциплинарное наказание для Паредеса последует. Надо справляться с эмоциями, учиться их контролировать. Он ставит команду в сложное положение. Ребята, конечно, отрабатывают и за себя, и за него, но это тот поступок, с которым нужно бороться, на который нужно реагировать.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Паредес Зенит
Сегодня, 16:39
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#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:17)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Наказание будет чисто символически что бы журналюги отстали!

А надо в Бутырку отправить?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 18:10)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Batman
Имя,
Заказ Гинера, адназначна!)

Не.....думаю Паредес сам....забоялся против вас играть )))
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 18:08)
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Болеет за:
«Зенит»
всыпать ремня confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Volodia379   (Сегодня, 18:06)
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online

Наказание будет чисто символически что бы журналюги отстали!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#7  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Да.да! Давайте загнобим единственного креативного игрока.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#6  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 17:38)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Имя,
согласен, ваще не толерантно по отношению к Зениту.
Паредес конечно сyкин сын, но он зенитовский сyкин сын (оригинал не мой а какого-то мертвого президента асашай)

Да вроде так Рузвельт сказал про Самосу,никарагунского президента.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:24)
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online

Цитата: Batman
Заказ Гинера, адназначна!)

К слову, за что там карточка? Хотя пионеры, конечно, нас будут насиловать, но Леандро тут при чем?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  tuner   (Сегодня, 17:09)
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Болеет за:
«Ростов»
Пора карать деньгами своих паредесов. Кроме денег они ничего не понимают.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:56)
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Болеет за:
«Локомотив»
Имя,
согласен, ваще не толерантно по отношению к Зениту.
Паредес конечно сyкин сын, но он зенитовский сyкин сын (оригинал не мой а какого-то мертвого президента асашай)


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Batman   (Сегодня, 16:47)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Имя,
Заказ Гинера, адназначна!)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 16:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Новость всем новостям новость!Аж два раза пропечатали.Наверное одно для болельщиков Зенита,а вторая для остальных.)))
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
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