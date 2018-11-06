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Сергей Кирьяков: кого не хватает в сборной? С иронией сказал бы о Кокорине

Сергей Кирьяков: кого не хватает в сборной? С иронией сказал бы о КокоринеБывший нападающий сборной России, экс-наставник юношеской сборной страны Сергей Кирьяков в интервью Rusfootball.info прокомментировал состав национальной команды на контрольную игру со сборной Германии и на матч Лиги наций со шведами, вспомнив об Александре Кокорине.

- Какие бы изменения сейчас не были в составе сборной, думаю, это вполне нормальная ситуация. Запас прочности, мне кажется, есть, и успешные выступления в Лиге наций - тоже, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Что касается игры со сборной Германии, то это, наверное, подготовительная ситуация для отборочных матчей, которые пройдут в следующем году. Потому что самым главным турниром будет отбор к Евро-2020. Обращает на себя внимание вызов в команду Ахметова и Чалова. Вызов Чалова напрашивался. Тут и его голы и за молодежную сборную, и во внутреннем чемпионате за ЦСКА. Все это говорит о том, что пора бы его уже вызвать. Набабкин — опытный игрок, который, может быть, уже и долго не вызывался в сборную, но в любом случае игра в Лиге чемпионов, плюс армейцы, исходя из сложившейся ситуации, неплохо выступают во внутреннем чемпионате и в Лиге чемпионов. Обыгран «Реал» - это серьезно. Ахметов, который тоже выступает за ЦСКА, уже более-менее сыгрывается со своими партнерами. Хотя я знаю Ильзата достаточно хорошо. На уровне юношеской сборной он выступал в более атакующем звене. Справа или слева, или под нападающими. Никогда не думал, что можно этого игрока использовать в качестве опорного хавбека, который может раздавать очень хорошие передачи. Поэтому думаю, что вполне логичная и объяснимая ситуация.

- Братья Миранчуки на этот раз в сборной вдвоем. В прошлый раз был только Алексей.

- Если один вызывался, а второй нет, то это связано с тем, что один из них не дотягивал в той или иной ситуации. Но мы в любом случае знаем их уровень, знаем возможности обоих игроков на поле. Считаю, что вызов в сборную оба футболиста заслужили.

- Что думаете по поводу предстоящих матчей сборной?

- Очень интересно будет посмотреть на нашу команду на уровне сборной Германии, которая, с одной стороны, испытывает определенные проблемы — это и неудачное выступление на ЧМ-2018, и не очень уверенная и стабильная игра, как раньше - но немецкий футбол известен тем, что они всегда быстро анализируют ситуацию и выходят из непростого положения. Сейчас, мне кажется, ситуация такова, что они на пути к этому. Так что очень интересно будет. Тем более что и на поле соперника игра. Да и немецкие журналисты звонили мне, спрашивали про предстоящий матч. В программке к матчу должна быть моя оценка.

- Кого, на ваш взгляд, сегодня не хватает в сборной?

- Я бы не сказал, что сейчас кто-то очень выделяется и обязательно должен быть в списке вызванных игроков. Нет такого, что отсутствие какого-нибудь игрока вызывает недоумение. Есть группа футболистов, которые где-то рядом со сборной. Кажется, вот-вот поступит приглашение в сборную, но их пока не вызывают. Или они пока чуть не дотягивают, или тренерский штаб считает нужным сейчас проверить другую группу футболистов... Ну, наверное, упомянул бы о Кокорине. Если, конечно, иронию с оттенком темным подключить... Хотя жаль, что так произошло. Понятно, что ребята поступили неправильно, но жестковато с ними обошлись. Этих дней, проведенных там, уже вполне достаточно. Думаю, что это должно закончиться. Мне кажется, ребята все уже осмыслили и сделали выводы. Им надо дать возможность играть в футбол и исправить ошибку, которую они совершили не на футбольном поле.
Теги: Кирьяков Сборная России
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 05:15)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, наверное, упомянул бы о Кокорине. Если, конечно, иронию с оттенком темным подключить... Хотя жаль, что так произошло. Понятно, что ребята поступили неправильно, но жестковато с ними обошлись. Этих дней, проведенных там, уже вполне достаточно.

Это если бы все сажали за групповое избиение только на два месяца и потом отпускали... у нас бы пол-страны от безнаказанности друг-друга перебило...

Жестоквато, Кирьяков, потому что не тебя ногами пиз...дили. Но эта тема уже оскомину набила. Ну не "понимают" люди, когда избивали - не их лично...


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Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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