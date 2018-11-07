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До зимней паузы "Краснодар" проведет 8 домашних матчей подряд

"Краснодар" обменялся домашними матчами с "Енисеем". Игра 14-го тура РПЛ перенесена в Краснодар.

Таким образом "Краснодар" проведет дома восемь игр подряд во всех турнирах в ноябре-декабре.

Быкам предстоит сыграть четыре домашних матча РПЛ (против "Енисея", "Арсенала", "Урала" и "Уфы"), а также две домашние игры Лиги Европы (против "Стандарда" и "Акхисара") подряд.

Помимо этого, 5 декабря "Краснодару" предстоит провести еще один домашний матч – первую игру 1/4 финала Олимп Кубка России против "Ростова".
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:08
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#7  SADDAM  Железногорск - Курск (Сегодня, 14:23)
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online

Крайний матч с Ростовом в Краснодаре был. С ним 8 и выходит.
Регистрация: 17.02.2008 [жалоба]
#6  kobr   (Сегодня, 14:20)
  • +1
  •  (1)
online

Трижды перечитывал текст чтобы понять откуда автор 8 матчей насчитал

Наверное имеется ввиду, что свой последний матч в прошлые выходные тоже был дома - тогда вроде 8 и выходит.
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#5  Buiser812   (Сегодня, 14:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Трижды перечитывал текст чтобы понять откуда автор 8 матчей насчитал smile


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#4  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 14:03)
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Болеет за:
«Кубань»
«Папа у Васи силён в математике!»


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 13:55)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
У аффтора явно проблемы были в школе с математикой!Надо уточнить у него,а сколько будет 2х2?Если пять,тогда надо срочно на обследование!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  колокольчик  москва (Сегодня, 13:33)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
4 рпл + 2 ле + 1кр = 8 (?)


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#1  MIG  Piter (Сегодня, 13:13)
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Начало сезона было обратным - на выезде сидели


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
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