Опрос:

Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Болельщики признали Антона Миранчука лучшим игроком октября

Болельщики "Локомотива" признали полузащитника Антона Миранчука лучшим игроком октября.

23-летний игрок набрал 55,6 процентов голосов.

Второе место занял Алексей Миранчук (16%), третье - Гжегож Крыховяк (12,07%)

ФК "Локомотив"
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 22:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.