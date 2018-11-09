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Михаил Боярский: "Дзюба может не сыграть с ЦСКА? "Зенит" справлялся и без Халка

Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал свое мнение о матче 4-го тура Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью на выезде с "Бордо" (1:1).

После четырех туров питерцы лидируют в группе С, набрав 8 очков, второй идет чешская "Славия" (7), третьим - "Копенгаген" (5), замыкает квартет "Бордо" (1).

- Как вам "Зенит" без Дзюбы и Ивановича?

- Считаю, ребята молодцы. Они справились со своей задачей – ничья в данном случае как победа, потому что отсутствие таких футболистов словно психологическая травма для команды. Дзюба и Иванович – лидеры. Но коллектив без них достойно справился, превзойдя, считаю, "Бордо", потому что пенальти – это не гол с игры. Пропустив первым "Зенит" сумел забить в ответ, держался достойно и справился в обороне, как бы соперник ни давил. Все футболисты действовали на высоком уровне, и это было приятно, потому что в следующем матче вернутся лидеры, что даст шанс на победу над ЦСКА.

- Но есть вероятность, что Дзюба пропустит встречу с армейцами. Справится ли "Зенит" без него?

- Все-таки очень хотелось, чтобы Артем присутствовал. Потеря любого игрока – травма для команды. Конечно, когда клуб покидали Халк и другие ребята, справлялись. Смогут и без Дзюбы, но нужна равноценная замена.

- Как вам в целом работа Сергея Семака?

- У меня пока к нему только благодарность и низкий поклон. Это перспективный тренер. То, что он делает, свидетельствует, что Семак на правильном пути. Зимой еще новички появятся – понятно, что тренер сейчас этим занимается. Думаю, его выбор окажется правильным, и в итоге команда укрепит лидирующие позиции.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боярский Зенит
Сегодня, 17:48
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#3  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:50)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
У Семака есть один существенный недостаток, он не умеет вносить коррективы в игру заменами, не умеет. Яркий пример Динама.- команда никакая, а он чего-то ждёт, и дождался. Пока не научится, он не полноценный тренер.


С динамой пример не очень убедительный.. Я думаю, что ты и сам это понимаешь. Это скорее случай. Ну, свезло. И, что, Хохлов - супер-тренер. Тренеров, которые могут в реальном времени влиять на происходящие в матче, единицы. Здесь, главное, на мой взгляд, своими действиями не навредить, не ухудшить происходящее, т.е. не обосраться. А там уж, как получится, на удачу.

Цитата: Сибирячок
Я видел Боярского без шляпы. Без неё он как голый...


Ну так ты по жизни "голый" в своем идиотизме и фанатической преданности ромбу.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я видел Боярского без шляпы. Без неё он как голый...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
У Семака есть один существенный недостаток, он не умеет вносить коррективы в игру заменами, не умеет. Яркий пример Динама.- команда никакая, а он чего-то ждёт, и дождался. Пока не научится, он не полноценный тренер.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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