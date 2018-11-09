Михаил Боярский: "Дзюба может не сыграть с ЦСКА? "Зенит" справлялся и без Халка

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:08
Звезда эстрады и кумир миллионов выступит на "РЖД-Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал" (7)
Звезда эстрады и кумир миллионов выступит на "РЖД-Арене" перед матчем "Локомотив" - "Урал" (7)
15:04
"Пора с этим заканчивать!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров (18)
"Пора с этим заканчивать!" - Михаил Гершкович хочет вернуть в РПЛ налог на иностранных тренеров (18)
14:45
Антон Заболотный: малое количество болельщиков на трибунах не удивило - это же все-таки не Питер! (2)
Антон Заболотный: малое количество болельщиков на трибунах не удивило - это же все-таки не Питер! (2)
14:02
Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести (37)
Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести (37)
13:14
Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех
Президент "Урала": у нас нет эйфории после победы над "Спартаком" - теперь нужно закреплять успех
12:16
Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос? (5)
Матвей Сафонов: доволен ли я, что Синицын заболел, и я занял его место? Что за провокационный вопрос? (5)
11:53
"Это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото) (19)
"Это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото) (19)
11:30
"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (8)
"Нормальный такой махач!" - драка в финале молодежного чемпионата Санкт-Петербурга (видео) (8)
11:16
"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (9)
"Ну ты чего, Валера? "Спартак" - это не школа, а академия наук" - Челоянц рассказал как Карпин стал тренером "Спартака" (9)
09:19
Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (13)
Рауль Рианчо: нам нужен был правоногий центральный защитник, поэтому Джикия остался в запасе (13)
08:51
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч (1)
Клаудио Маркизио: мы ехали во Францию за победой, но ничья – хороший результат. Это был непростой матч (1)
08:21
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (4)
Федор Смолов: Мамаеву писем не пишу, но желаю крепости духа, терпения и, чтобы все разрешилось (4)
Михаил Боярский: "Дзюба может не сыграть с ЦСКА? "Зенит" справлялся и без Халка
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал свое мнение о матче 4-го тура Лиги Европы, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью на выезде с "Бордо" (1:1).
После четырех туров питерцы лидируют в группе С, набрав 8 очков, второй идет чешская "Славия" (7), третьим - "Копенгаген" (5), замыкает квартет "Бордо" (1).
- Как вам "Зенит" без Дзюбы и Ивановича?
- Считаю, ребята молодцы. Они справились со своей задачей – ничья в данном случае как победа, потому что отсутствие таких футболистов словно психологическая травма для команды. Дзюба и Иванович – лидеры. Но коллектив без них достойно справился, превзойдя, считаю, "Бордо", потому что пенальти – это не гол с игры. Пропустив первым "Зенит" сумел забить в ответ, держался достойно и справился в обороне, как бы соперник ни давил. Все футболисты действовали на высоком уровне, и это было приятно, потому что в следующем матче вернутся лидеры, что даст шанс на победу над ЦСКА.
- Но есть вероятность, что Дзюба пропустит встречу с армейцами. Справится ли "Зенит" без него?
- Все-таки очень хотелось, чтобы Артем присутствовал. Потеря любого игрока – травма для команды. Конечно, когда клуб покидали Халк и другие ребята, справлялись. Смогут и без Дзюбы, но нужна равноценная замена.
- Как вам в целом работа Сергея Семака?
- У меня пока к нему только благодарность и низкий поклон. Это перспективный тренер. То, что он делает, свидетельствует, что Семак на правильном пути. Зимой еще новички появятся – понятно, что тренер сейчас этим занимается. Думаю, его выбор окажется правильным, и в итоге команда укрепит лидирующие позиции.
"Спорт-Экспресс"
После четырех туров питерцы лидируют в группе С, набрав 8 очков, второй идет чешская "Славия" (7), третьим - "Копенгаген" (5), замыкает квартет "Бордо" (1).
- Как вам "Зенит" без Дзюбы и Ивановича?
- Считаю, ребята молодцы. Они справились со своей задачей – ничья в данном случае как победа, потому что отсутствие таких футболистов словно психологическая травма для команды. Дзюба и Иванович – лидеры. Но коллектив без них достойно справился, превзойдя, считаю, "Бордо", потому что пенальти – это не гол с игры. Пропустив первым "Зенит" сумел забить в ответ, держался достойно и справился в обороне, как бы соперник ни давил. Все футболисты действовали на высоком уровне, и это было приятно, потому что в следующем матче вернутся лидеры, что даст шанс на победу над ЦСКА.
- Но есть вероятность, что Дзюба пропустит встречу с армейцами. Справится ли "Зенит" без него?
- Все-таки очень хотелось, чтобы Артем присутствовал. Потеря любого игрока – травма для команды. Конечно, когда клуб покидали Халк и другие ребята, справлялись. Смогут и без Дзюбы, но нужна равноценная замена.
- Как вам в целом работа Сергея Семака?
- У меня пока к нему только благодарность и низкий поклон. Это перспективный тренер. То, что он делает, свидетельствует, что Семак на правильном пути. Зимой еще новички появятся – понятно, что тренер сейчас этим занимается. Думаю, его выбор окажется правильным, и в итоге команда укрепит лидирующие позиции.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.