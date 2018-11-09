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Денис Бояринцев: обороне "Спартака" можно смело ставить двойку

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Бояринцев оценил игру красно-белых в домашнем матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" (4:3).

"Вчерашняя игра была очень результативной, запомнился каждый забитый гол. Было видно, что ребята хорошо настроены на игру. Конечно, очень много ошибок в обороне у "Спартака", можно смело ставить двойку.

Невозможно представить, как тяжело выходить на поле, когда тебя освистывают трибуны. Денису вчера отдали капитанскую повязку - это говорит о многом. Ребята ему доверяют, внутри коллектива он пользуется авторитетом.

Что касается Рауля Рианчо, то ещё прошло мало времени, чтобы заметить какую-то разницу в игре "Спартака". Думаю, что последние результаты больше заслуга ребят, чем тренера.

Кононов? Он ещё не возглавил "Спартак". После назначения можно будет сделать какой-то вывод. Его внешнее спокойствие ни о чём не говорит. Мы не знаем, как ведёт себя этот специалист внутри коллектива. Я бы не стал делать поспешные выводы. Если человек интеллигентный, то это не значит, что он мягкий", - цитирует Бояринцева "Чемпионат.сом".
Теги: Бояринцев Спартак
Сегодня, 19:05
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#2  Schweinsteiger   (Сегодня, 19:52)
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Болеет за:
«Спартак»
бокетти - дуойка, кутепов - кол!


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какой категоричный...., три пропустили, норма, не четыре. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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