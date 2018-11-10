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Матиас Краневиттер хочет покинуть "Зенит" этой зимой - он считает, что в команде слишком большая конкуренция

Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер задумался об уходе из команды.

"Я хочу получать больше игрового времени, но в "Зените" слишком высокая конкуренция. Сложно конкурировать с Паредесом и Маркизио. В декабре нужно будет все хорошо взвесить и принять правильное решение для себя и моей семьи", — рассказал Краневиттер TyC Sports.

В этом сезоне Краневиттер сыграл за "Зенит" 10 матчей, из них только 4 в чемпионате России.
Теги: зени
Сегодня, 09:53
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#5  Городовой  Россия (Сегодня, 11:24)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Проваливай.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Сегодня, 10:52)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
хорошо
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  какзайчонок  Москва (Сегодня, 10:47)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
вот и хорошо....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 10:14)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Терек»
На место Краневиттера можно купить Альфонсо Педрасу из Вильяреала и Педрошу забрать из Спартака, чтобы полный набор был с Передасом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Медведь Русский   (Сегодня, 10:14)
  • +3
  •  (5)

К сожалению, Матиас не тянет уровень Зенита. Проблема не в том что он слабее Паредеса, Маркизио или Нобоа, проблема в том, что когда он выходит на поле, он слабее полузащитников соперника, и Зенит переигрывают в центре поля. Для всех будет лучше если его продадут туда где он сможет играть, а на его место купят футболиста больше подходящего нам
Сразу несколько игроков надо продавать зимой и наступающим летом. и усиливать эти поззиции
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
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