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Максим Боков: армейцы покажут "Зениту" кузькину мать"

Бывший защитник "Зенита" и ЦСКА Максим Боков своими ожиданиями от предстоящего в воскресенье матча 14-го тура чемпионата России, в котором армейцы примут питерцев в Москве. Начало встречи - в 19.00 по московскому времени.

- Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и "Зенит" в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы, - сказал Боков. – Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Гончаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.

- У ЦСКА много травмированных, в том числе, один из лидеров Марту Фернандес выбыл. Это сильно ослабит красно-синих?

- Армейцев ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.

- То есть "Зенит" – не явный фаворит?

- Нет, потому что в этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Боков ЦСКА Зенит
Сегодня, 17:46
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3
(1)
#3  Имя  Ленинградская область (Сегодня, 18:13)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
Пусть победит сильнейший - главное, чтобы арбитр игру не сломал...

...и без травм...
P.S,Автору-в словосочетании "Кузькина мать" "Кузькина" пишется с заглавной буквы.Любите язык на котором пишите.
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 17:57)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Пусть победит сильнейший - главное, чтобы арбитр игру не сломал...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 17:55)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile Чудо чудное !! Зенит 3-0 !!!! Верим !
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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