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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Максим Боков: армейцы покажут "Зениту" кузькину мать"
Бывший защитник "Зенита" и ЦСКА Максим Боков своими ожиданиями от предстоящего в воскресенье матча 14-го тура чемпионата России, в котором армейцы примут питерцев в Москве. Начало встречи - в 19.00 по московскому времени.
- Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и "Зенит" в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы, - сказал Боков. – Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Гончаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.
- У ЦСКА много травмированных, в том числе, один из лидеров Марту Фернандес выбыл. Это сильно ослабит красно-синих?
- Армейцев ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.
- То есть "Зенит" – не явный фаворит?
- Нет, потому что в этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита.
"Спорт-Экспресс"
- Обилия голов не случится – это однозначно. У ЦСКА хорошая оборона, и "Зенит" в последнее время поработал над защитой, чего не было в предыдущие годы, - сказал Боков. – Интересно посмотреть на тренерские ходы, прежде всего – замены. И у Гончаренко, и у Семака прослеживались нестандартные действия.
- У ЦСКА много травмированных, в том числе, один из лидеров Марту Фернандес выбыл. Это сильно ослабит красно-синих?
- Армейцев ослабить невозможно. Из года в год потери приличные, но как-то команда выбирается из ситуации всякий раз. Резервы ЦСКА всегда находит, причем внутренние. Да, потери ощутимые – тот же Фернандес. Но ребята будут настраиваться, как на последнюю игру, и покажут сопернику кузькину мать.
- То есть "Зенит" – не явный фаворит?
- Нет, потому что в этом противостоянии из года в год я ни разу не видел фаворита.
"Спорт-Экспресс"
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