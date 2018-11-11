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Михаил Боярский: это фиаско со стороны руководства "Зенита" и Семака

Известный актёр Михаил Боярский прокомментировал поражение "Зенита" в гостевом матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2), назвав эту неудачу сине-бело-голубых полным фиаско.

"По матчу ЦСКА с "Зенитом" ничего не остаётся, кроме как развести руками. Искать в себе силы оправдать это поражение у меня не очень получается. Мне не понравился ни первый, ни второй тайм – это полное фиаско со стороны руководства и Семака. Если вы хотите сказать, что они устали, то, извините, им не 50 и не 60 лет, они молодые пацаны.

Понравилось ли мне движение игроков "Зенита" во втором тайме? Наверное, в третьем тайме сыграли бы ещё лучше", - цитирует Боярского "Чемпионат.сом".
Теги: Боярский Семак Зенит ЦСКА
Вчера, 23:33
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(4)
#7  kingar  Орел (Сегодня, 01:22)
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Болеет за:
«Зенит»
Игра Зенита никакая, ее просто нет. Кажется у команды и тренера нет. Чем вообще Семак занимается, такое ощущение что у него ни мысли ни идей ничего нет. Команда не бежит, в пас играет безобразно, по воротам вообще не бьют . Как можно так чего то добиваться? Смотришь на лица футболистов да и Семака и видишь какая то безнадега...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#6  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 00:52)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Федун ржот в голос, с.ука.
Полный пистос.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#5  truten74   (Сегодня, 00:28)
  • +2
  •  (2)

Нету Мевля Смольников это не защита,Иванович стареет.Заболотного убирать нужно,нужен новый нап чистая 10-ка к Дзюбе.Центр слаб это игра с ЦСКА сегодня показала.В начале сезона орали футболистов на два состава а посмотришь и играть то толком не кому.Зимой шлак возьмут снова,отдел селекции разгонять надо с Малофеевым,пусть недвижимостью занимается а не в клубе работает.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#4  zenitchik123   (Сегодня, 00:17)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
оба гола привезли себе сами...это неприятно, но и не фиаско, и уж тем более не катастрофа. нужно усиление и всё будет нормально. Богнаныч - верим!
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#3  Agasphere  Москва (Сегодня, 00:10)
  • 0
  •  (2)

Цитата: robinzen
И физики вполне хватает до 36-37 лет...

Для этого нужно родиться Горлуковичем, а не Кокориным... sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:45)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мне тоже не понятен этот феномен. Может это подтасовка фактов - по поводу возраста? ведь известно, например, из биатлона, что после 30 лет биатлонисты бегут и выступают не хуже ничуть, чем более молодые парни. И физики вполне хватает до 36-37 лет... А тут прямо "Команда устала" и ходит пешком (особенно в первом тайме). Ничерта не пойму.

Я понимаю ещё, что если команда устала - то она начинает уставать раньше соперника, после там 65-70 минуты. Но ходить "пешком" с самого начала матча - какая это усталость? Это безответственность и пижонство.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  Agasphere  Москва (Вчера, 23:40)
  • +1
  •  (7)

До фиаско Федуна далеко, однако... worried
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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