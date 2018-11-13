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Миодраг Божович внес в меню игроков "Крыльев Советов" необычный продукт

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович внес дополнения в рацион питания игроков своей команды.

"Меню в целом осталось прежним. Единственное, что нас попросили добавить корицу и семена льна. Это личная инициатива нового тренера. Но обязательными в рационе эти продукты не являются. Кто хочет, тот добавляет в пищу.

Выпечку мы делаем только после игр. Также после матчей можем приготовить манты, пельмени. В предыгровые и игровые дни в меню, в основном, блюда из курицы, и все приготовлено на пару", — рассказала шеф-повар самарского клуба Нина Курочкина

Самарская газета
Теги: Божович Крылья Советов
Сегодня, 15:36
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#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:41)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
в основном, блюда из курицы,— рассказала шеф-повар самарского клуба Нина Курочкина


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 16:02)
  • -1
  •  (1)

Ракию добавить надо !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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