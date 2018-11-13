Миодраг Божович внес в меню игроков "Крыльев Советов" необычный продукт

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович внес дополнения в рацион питания игроков своей команды."Меню в целом осталось прежним. Единственное, что нас попросили добавить корицу и семена льна. Это личная инициатива нового тренера. Но обязательными в рационе эти продукты не являются. Кто хочет, тот добавляет в пищу.Выпечку мы делаем только после игр. Также после матчей можем приготовить манты, пельмени. В предыгровые и игровые дни в меню, в основном, блюда из курицы, и все приготовлено на пару", — рассказала шеф-повар самарского клуба Нина Курочкина