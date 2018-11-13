Лучший бомбардир ФНЛ зимой может перейти в один из клубов премьер-лиги

Нападающий ФК "Сочи" Максим Барсов зимой может сменить команду - к нему проявляют интерес сразу несколько клубов Премьер-Лиги.На данный момент 25-летний игрок - лидер в гонке бомбардиров ФНЛ. В 19 матчах чемпионата форвард забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.Максим Барсов является воспитанником СДЮСШОР им. Ю.М. Михайлова (Тверь).