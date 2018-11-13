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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок
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После матча ЦСКА - "Зенит" футболисты обеих команд встретились с детьми дмитровского дома-интерната (фото) (2)
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Лучший бомбардир ФНЛ зимой может перейти в один из клубов премьер-лиги
Нападающий ФК "Сочи" Максим Барсов зимой может сменить команду - к нему проявляют интерес сразу несколько клубов Премьер-Лиги.
На данный момент 25-летний игрок - лидер в гонке бомбардиров ФНЛ. В 19 матчах чемпионата форвард забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Максим Барсов является воспитанником СДЮСШОР им. Ю.М. Михайлова (Тверь).
"Чемпионат"
На данный момент 25-летний игрок - лидер в гонке бомбардиров ФНЛ. В 19 матчах чемпионата форвард забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.
Максим Барсов является воспитанником СДЮСШОР им. Ю.М. Михайлова (Тверь).
"Чемпионат"
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