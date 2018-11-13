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Лучший бомбардир ФНЛ зимой может перейти в один из клубов премьер-лиги

Нападающий ФК "Сочи" Максим Барсов зимой может сменить команду - к нему проявляют интерес сразу несколько клубов Премьер-Лиги.

На данный момент 25-летний игрок - лидер в гонке бомбардиров ФНЛ. В 19 матчах чемпионата форвард забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Максим Барсов является воспитанником СДЮСШОР им. Ю.М. Михайлова (Тверь).

"Чемпионат"
Теги: Сочи
Сегодня, 15:47
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#3  паровоз   (Сегодня, 16:16)
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Болеет за:
«Локомотив»
ФК Сочи это бывший Динамо СПб? Кулишев тоже был перспективным, пока прохиндеи из Газпрома его в Оренбург не увели!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
#2  makcnmka   (Сегодня, 16:07)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Енисей и Анжу ждут своего героя.


Конечно... не ваш формат)) вам подавай не дешевле 15 лямов народных бюджетных нефтегазодолларов)))
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 16:01)
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Болеет за:
«Зенит»
Енисей и Анжу ждут своего героя.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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