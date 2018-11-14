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Рауль Рианчо: можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, что его фигура изначально носила временный характер.

"Родионов сказал, что "Спартаку" нужны перемены. И добавил, что надо сделать их не такими радикальными. То есть, помочь пережить переходный период. Почему только переходный? Потому что в итоге мы все равно часть прошлого тренерского штаба, а значит, в глазах многих и часть проблемы.

Для "Спартака", наверное, было правильной идеей организовать этот переходный период на шесть важнейших матчей. Только представьте: придет новый тренер и проиграет эти встречи – да его сразу убьют. А так, можно принести в жертву Рауля, в которого полетят все камни, но выгадать время и сделать этот переходный период наиболее мягким", - цитирует Рианчо "Спорт-Экспресс".
Теги: Рианчо Спартак
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