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Никола Влашич рассказал, кто из его партнёров по ЦСКА мог бы заиграть в Европе

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто из его партнёров мог бы попробовать свои силы в Европе.

"Ахметов – очень хорош. У него сложно отобрать мяч. Другие молодые игррки - да, мы ещё юны, но можем выступать на высоком уровне.

Не понимаю, почему Игорь Акинфеев никуда не уехал. Я тоже люблю свой первый клуб, но всегда понимал, что в "Хайдуке" я не смогу многого добиться. А вот в ЦСКА это возможно", — сказал Влашич.

Чемпионат
Теги: ЦСКА Влашич Акинфеев Ахметов
Сегодня, 12:18
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#2  Valar   (Сегодня, 12:50)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вприницпе любой из основной обоймы ЦСКА кому на данный момент не исполнилось ещё 25-26 лет может ещё заиграть в Европе. И очень хорошо, что таких игроков подавляющее большинство. Плюс отдельно про Марио можно сказать, он точно заиграл бы в любм клубе, но сам не очень хочет что-то менять.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:29)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сам себе противоречит. "Не понимаю..." и тут же "...в ЦСКА это возможно". Так перед интервью разберись, что ты не понимаешь и что возможно.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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