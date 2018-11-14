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"Крылья Советов" начали подготовку к матчу со "Спартаком"

"Крылья Советов" начали подготовку к матчу 15-го тура чемпионата России и против "Спартака".

В среду самарская команда провела двухчасовую тренировку под руководством Миодрага Божовича.

В занятии принимали участие все игроки, за исключением футболистов, восстанавливающихся после травм, а также хавбека Паула Антона и форварда Рамиля Шейдаева, вызванных в сборные.

"Крылья Советов"
Теги: Крылья Советов Спартак
Вчера, 23:48
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