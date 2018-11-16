Новости партнеров

Сборная России с крупным счетом проиграла Германии

Сборная России в Лейпциге в товарищеском матче с крупным счетом проиграла Германии.

Товарищеский матч

Германия – Россия 3:0

Голы: Сане, 8, Зюле, 25, Гнабри, 40.

Германия: Нойер, Киммих, Зюле, Рюдигер (Та, 61), Гинтер, Хектор, Вернер (Брандт, 65), Керер, Хаверц (Руди, 65), Сане (Горецка, 77), Гнабри (Мюллер, 73).

Россия: Лунёв, Набабкин (Семёнов, 79), Нойштедтер, Джикия, Рауш (Кудряшов, 73), Газинский, Кузяев (Камболов, 71), Ерохин, Ионов (Полоз, 75), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 61), Ари.

Предупреждения: Ерохин, 64.
Теги: Сборная России Сборная Германии
Сегодня, 00:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
20
(2)
#20  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 02:09)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Может из-за близости Питера ты и фашистом стал?


С удовольствием дал бы тебе по репе, за такие слова о Санкт-Петербурге.
Пытаешься сойти за умного, а по факту ты ноль без палочки.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#19  Volf   (Сегодня, 02:04)
  • 0
  •  (0)

немцы собрали новую модель Мерседеса )))) молодняк даёт результат
Регистрация: 30.11.2016 [жалоба]
#18  imaginary   (Сегодня, 01:39)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
в целом, если без эмоций на это смотреть, то по-большому счёту матч ничего не решал и немцы действительно ооочень круто сыграли в первом тайме, такие бы в группе на чм не слились

и выпусти в старт Чалова ровным счётом ничего бы не изменилось, мне тоже непонятно, что именно Черчесов просматривал в этом матче, нах.ера там был заболотный

но, учитывая заслуги чм и учитывая тот факт, что именно осень мы вроде как почти выиграли группу в лиге наций, хочется сказать, что пока результат есть в основных турнирах, Черчесов может в товарняках выпускать в нападение кого хочет, может даже сам выйти
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#17  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:28)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: robinzen
Немцы стойкие солдаты. Мы их победили в войне ВОВ, но при этом положили порядка 20 млн. солдат, а немцы положили - порядка 8,5 млн. Разница в 2.5 раза..

Е6ать ты дебил. Может из-за близости Питера ты и фашистом стал?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#16  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 01:15)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
– Сборная Германии сейчас в кризисе. Можем ли мы рассчитывать на уверенную победу россиян?

– Не стал бы обольщаться. Немцы и в худшем состоянии не терпели поражений с крупным счетом. Даже не надейтесь на это. Нам сам им нужно улучшать игру и создавать больше голевых моментов. Этому тоже следует учиться. Тем более, что пижонов сейчас в нашей команде нет – все носятся как лошади.

– Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев находится на грани отставки. Как считаете, может его сегодня "уволить" старый знакомый Станислав Черчесов?

– Возможно, так оно и случится. Не удивлюсь, если после поражения от нашей сборной Черчесов погладит Лева по голове и скажет: "Прощай, мой дорогой".


Вот интересно: хоть чуть-чуть, а? Ну вот на столечко - есть совесть у людей? Скажут они себе:
- Я - еблан, я ничего не понимаю в футболе, я никогда не буду о нём говорить и писать?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:14)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Немцы стойкие солдаты. Мы их победили в войне ВОВ, но при этом положили порядка 20 млн. солдат, а немцы положили - порядка 8,5 млн. Разница в 2.5 раза..


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  Antip7   (Сегодня, 01:12)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Blessing
Спасибо сборной Германии, что не вынесла нас, как сборную Бразилии.


Почему КАК?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#13  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 00:55)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
Цитата: TAJIRAT
если не смотреть а только слушать комментаторов-немцы ели ели ноги унесли!

дык первый канал ))

а еще был черданцев по сопке, который до того как сопка выпала у меня в первом тайме при счете 1-0 сказал что ваще пофиг как сыграют, мы ваще мол все контрольные матчи перед чм проиграли а в итоге в четвертьфинале играли.
норм логика че
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 00:51)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Спасибо сборной Германии, что не вынесла нас, как сборную Бразилии.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 00:48)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Ари не подходит сборной по стилю игры. Лишь бы не впал в депрессию...


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#10  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:47)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Беззубая игра сборной!

По факту да, но грустные выводы по этой игре учитывая все нюансы делать не стоит
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#9  imaginary   (Сегодня, 00:47)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: TAJIRAT
если не смотреть а только слушать комментаторов-немцы ели ели ноги унесли!

дык первый канал ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#8  Он_вам_не_димон   (Сегодня, 00:43)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
лошаре ме лошаре
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 00:41)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
По сути оба тайма играли без нападающего. Движение в центре поля ужасное. Беззубая игра сборной!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 00:41)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Барселона»
учитывая что 6 игроков основы не играли (дзюбинович, черныш, зобня, смольный, головастик и фернандик), то не такой уж и позор


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#5  TAJIRAT  татарстан (Сегодня, 00:41)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
если не смотреть а только слушать комментаторов-немцы ели ели ноги унесли!
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 00:41)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
все по делу


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 00:40)
  • +1
  •  (5)

Да, ишь виль. Так и надо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  SPV 77  Брянск (Сегодня, 00:40)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего страшного, учитывая состав наших
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#1  Antip7   (Сегодня, 00:39)
  • -3
  •  (7)

Вот зачем было Ари выпускать? Так бы хоть вничью, может быть, скатали
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.