Новости партнеров

Валерий Карпин: прекрасно чувствую себя в Ростове - когда приезжаю в Москву, хочется скорее вернуться

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал о своем быту в Ростове-на-Дону.

"Мне здесь очень нравится. Честно говоря, когда приезжаю в Москву на игры или по делам, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов, где очень комфортно и уютно.

Для меня идеальный вечер - прогулка с дочкой с коляской. Потом семейный ужин. Затем просмотр какого-нибудь футбола, если он есть. Его очень много. Это Лига чемпионов, Лига Европы или матчи национальных чемпионатов. Либо просмотр футбола, либо кинофильма. Плюс купание, кормление и укладывание ребенка спать. Спокойная семейная жизнь", - рассказал Карпин.

Матч ТВ
Сегодня, 16:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:49)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Дом не там где ты родился, а там где ты чувствуешь себя душевно комфортно innocent Надеюсь Валерий Георгиевич у нас надолго! blush
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 17:37)
  • -3
  •  (3)

Странно, но просто обида громадна.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.