Президент "Оренбурга": VAR? на хорошее дело деньги найдутся. Готовы платить

Президент "Оренбурга" Владимир Гнездилов прокомментировал решение РФС возложить расходы по внедрению и эксплуатации системы видеоарбитров (ВАР) на премьер-лигу и клубы.– Да, конечно. Считаю, что уже назрело это решение и необходимо внедрять систему. У нас 12 ноября было совещание в премьер-лиге и все главные тренеры проголосовали единогласно, чтобы видеоповторы были. Хотя решение вопроса стоит денег.– Пока не ясно, сколько это стоит. Но на хорошее дело деньги найдутся. Мы готовы платить.– Чтобы понять кто потянет, а кто – нет, нужно, чтобы была оглашена сумма. Тогда можно предметно на эту тему говорить. Думаю, в ближайшее время все будет понятно. Считаю, что это дело времени и ВАР у нас будет. Пора уже.