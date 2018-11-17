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Нападающий "Кардифф Сити" может перейти в "Урал"

Во время паузы на матчи национальных сборных "Урал" проводит тренировочный сбор на Кипре.

В пятницу екатеринбуржцы уступили в товарищеском матче местной команде "Эносис" (3:4), а третий гол забил футболист на просмотре. Как сообщает "Спорт-Экспресс", это нападающий "Кардифф Сити" Ибрахим Мейте.

Контракт 22-летнего англичанина с клубом премьер-лиги истечет в январе и не будет продлен, поэтому он может перейти в "Урал" на правах свободного агента. Форвардом интересуется и "Ростов", а также ряд европейских клубов.
Теги: Урал
Сегодня, 17:50
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#1  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:52)
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Болеет за:
«Спартак»
о, процесс пошел. Следующий - Месси


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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