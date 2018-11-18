Сергей Кирьяков: сыграл бы со шведами в пять защитников

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
12:08
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
Агент: пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра (2)
00:40
Португалия сыграла вничью с Италией (1)
Португалия сыграла вничью с Италией (1)
Вчера, 23:40
Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией (5)
Артем Дзюба имеет шансы сыграть со Швецией (5)
Вчера, 23:26
Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем (2)
Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем (2)
Вчера, 22:30
"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани (1)
"Наполи" интересуется нападающим "ПСЖ" Эдинсоном Кавани (1)
Вчера, 22:23
Геннадий Орлов: в исполкоме РФС сидят инертные люди (3)
Геннадий Орлов: в исполкоме РФС сидят инертные люди (3)
Вчера, 22:15
Италия - Португалия: стали известны составы команд
Италия - Португалия: стали известны составы команд
Вчера, 21:58
Турция уступила Швеции и вылетела из дивизиона B (23)
Турция уступила Швеции и вылетела из дивизиона B (23)
Вчера, 21:43
Игорь Акинфеев извинился за сорванную автограф-сессию (1)
Игорь Акинфеев извинился за сорванную автограф-сессию (1)
Вчера, 21:32
Геннадий Орлов: против немцев Ари старался
Геннадий Орлов: против немцев Ари старался
Вчера, 20:46
Анонс 23-го тура ФНЛ (1)
Анонс 23-го тура ФНЛ (1)
Вчера, 20:45
"ПСЖ" заинтересован в услугах Эрика Байи
"ПСЖ" заинтересован в услугах Эрика Байи
Вчера, 20:35
Ари ответил Павлюченко о своем вызове в сборную России (49)
Ари ответил Павлюченко о своем вызове в сборную России (49)
Вчера, 19:43
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
Гендиректор "Анжи": буду выглядеть глупо, если начну обсуждать установку ВАР, когда не могу выплатить людям зарплату (1)
Сергей Кирьяков: сыграл бы со шведами в пять защитников
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мнением по поводу поражения в товарищеском матче от сборной Германии (0:3), а также рассказал об ожиданиях от матча Лиги нации с командой Швеции.
- Почему наша сборная так крупно проиграла команде Германии?
- Потому что очень рано пропустили. Если бы пропустили позже, не думаю, что счет был бы таким крупным. В начале матча была нужна четкая концентрация. Здесь четыре защитника не разобрались — появилась зона между крайним и центральным защитниками, куда ворвался один из нападающих соперника, отдал проникающую передачу, потом Сане «расстрелял» Лунева. В общем, проспали мы начало матча. Получив гандикап в три мяча, немецкие футболисты довели дело до победы. Было видно, насколько не справляется наша центральная зона обороны. Не справлялись мы с быстрыми нападающими соперника. Поэтому нужно было укреплять оборонительные редуты, что и было сделано. Но в любом случае это ослабляло атакующий потенциал. Соперник же уже играл по счету.
- Это поражение перед игрой со шведами на какие мысли наводит?
- Видно, что в отсутствие группы игроков нарушено какое-то взаимодействие, связи, которые были, когда все были здоровы. Поэтому, это немного настораживает. Сейчас большой группе игроков был предоставлен шанс, но они в принципе им не воспользовались. Сейчас нужно ломать голову над тем, как играть против шведов. С одной стороны, эта команда силовая, атлетичная, с другой, мы видели, что действуют они достаточно предсказуемо. Таких разнообразных ходов, как у сборной Германии, здесь нет. Но они достаточно опасны при стандартных ситуациях. Здесь надо думать над каждой позицией, искать варианты, схему надо выбрать оптимальную — это работа тренерского штаба.
- А вы бы как сыграли против шведской сборной?
- Я бы сыграл в пять защитников. Думаю, что сейчас наша задача — укрепить центральную зону, нашу проблемную зону, откуда игроки сборной Германии и забивали голы. Ну и уже дальше расставлять игроков так будь это три центральных и два нападающих или это четыре полузащитника и один выдвинутый форвард впереди. Понятно, что сейчас надо подумать, как организовывать быстрые атаки, за счет чего выходить из обороны — там много нюансов, которые сейчас нужно очень хорошо продумать, чтобы быть готовыми к такому матчу.
- С каким результатом, на ваш взгляд, должен завершиться этот матч?
- В непростой для нас ситуации ребята должны забыть матч со сборной Германии и уже настраиваться на серьезную игру со шведами. Очень важно, готов или нет Дзюба. Просто разная информация на этот счет сейчас появляется. Если он готов, то, зная, как он может наладить атмосферу, настроить ребят на серьезный матч - это плюс для нас будет. Надеюсь, ребята покажут характер и как минимум не проиграют.
- Почему наша сборная так крупно проиграла команде Германии?
- Потому что очень рано пропустили. Если бы пропустили позже, не думаю, что счет был бы таким крупным. В начале матча была нужна четкая концентрация. Здесь четыре защитника не разобрались — появилась зона между крайним и центральным защитниками, куда ворвался один из нападающих соперника, отдал проникающую передачу, потом Сане «расстрелял» Лунева. В общем, проспали мы начало матча. Получив гандикап в три мяча, немецкие футболисты довели дело до победы. Было видно, насколько не справляется наша центральная зона обороны. Не справлялись мы с быстрыми нападающими соперника. Поэтому нужно было укреплять оборонительные редуты, что и было сделано. Но в любом случае это ослабляло атакующий потенциал. Соперник же уже играл по счету.
- Это поражение перед игрой со шведами на какие мысли наводит?
- Видно, что в отсутствие группы игроков нарушено какое-то взаимодействие, связи, которые были, когда все были здоровы. Поэтому, это немного настораживает. Сейчас большой группе игроков был предоставлен шанс, но они в принципе им не воспользовались. Сейчас нужно ломать голову над тем, как играть против шведов. С одной стороны, эта команда силовая, атлетичная, с другой, мы видели, что действуют они достаточно предсказуемо. Таких разнообразных ходов, как у сборной Германии, здесь нет. Но они достаточно опасны при стандартных ситуациях. Здесь надо думать над каждой позицией, искать варианты, схему надо выбрать оптимальную — это работа тренерского штаба.
- А вы бы как сыграли против шведской сборной?
- Я бы сыграл в пять защитников. Думаю, что сейчас наша задача — укрепить центральную зону, нашу проблемную зону, откуда игроки сборной Германии и забивали голы. Ну и уже дальше расставлять игроков так будь это три центральных и два нападающих или это четыре полузащитника и один выдвинутый форвард впереди. Понятно, что сейчас надо подумать, как организовывать быстрые атаки, за счет чего выходить из обороны — там много нюансов, которые сейчас нужно очень хорошо продумать, чтобы быть готовыми к такому матчу.
- С каким результатом, на ваш взгляд, должен завершиться этот матч?
- В непростой для нас ситуации ребята должны забыть матч со сборной Германии и уже настраиваться на серьезную игру со шведами. Очень важно, готов или нет Дзюба. Просто разная информация на этот счет сейчас появляется. Если он готов, то, зная, как он может наладить атмосферу, настроить ребят на серьезный матч - это плюс для нас будет. Надеюсь, ребята покажут характер и как минимум не проиграют.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.