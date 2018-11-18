Новости партнеров

Илья Жигулев восстановился от травмы

Полузащитник "Урала" Илья Жигулев восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что футболисты "Урала" находятся на Кипре, где продолжают готовиться к матчу с "Локомотивом".

Жигулев в сезоне-2018/19 будет выступает за "Урал" на правах аренды. В пяти стартовых турах 22-летний хавбек принял участие в 2 матчах в составе "быков".

ФК "Урал"
Теги: Жигулев Урал
Сегодня, 14:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.