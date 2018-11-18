Полузащитник "Урала" Илья Жигулев восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.Напомним, что футболисты "Урала" находятся на Кипре, где продолжают готовиться к матчу с "Локомотивом".Жигулев в сезоне-2018/19 будет выступает за "Урал" на правах аренды. В пяти стартовых турах 22-летний хавбек принял участие в 2 матчах в составе "быков".